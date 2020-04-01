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В оперштабе по защите населения от коронавируса состоялся очередной тренинг для медицинского персонала
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14:22, 6 Апреля 2020
Тема мероприятия - подробный инструктаж медперсонала о правилах безопасности работы с зараженными инфекцией COVID – 19.
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. В оперативном штабе по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции состоялся очередной тренинг для лаборантов и медицинских сестер районных медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
Как отмечается в сообщении, основная тема мероприятия - подробный инструктаж медперсонала о правилах безопасности работы с зараженными инфекцией COVID – 19, а также детальное обучение забору биологического материала у потенциальных инфицированных.
Тренинг провели члены оперативного штаба главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева и заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПИТ Алиса Матуа.
Представитель оперативного штаба, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Алхас Конджария отметил, что в республике уже есть подготовленные к приему пациентов с коронавирусом бригады медиков. Однако, несмотря на отсутствие в Абхазии на данный момент больных коронавирусом, привлекаются дополнительные силы, чтобы система здравоохранения была подготовленной к любому развитию ситуации.
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. В оперативном штабе по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции состоялся очередной тренинг для лаборантов и медицинских сестер районных медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
Как отмечается в сообщении, основная тема мероприятия - подробный инструктаж медперсонала о правилах безопасности работы с зараженными инфекцией COVID – 19, а также детальное обучение забору биологического материала у потенциальных инфицированных.
Тренинг провели члены оперативного штаба главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева и заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПИТ Алиса Матуа.
Представитель оперативного штаба, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Алхас Конджария отметил, что в республике уже есть подготовленные к приему пациентов с коронавирусом бригады медиков. Однако, несмотря на отсутствие в Абхазии на данный момент больных коронавирусом, привлекаются дополнительные силы, чтобы система здравоохранения была подготовленной к любому развитию ситуации.
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