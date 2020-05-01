В Очамчырском районе задержан ранее разыскиваемый Беслан Бганба

Бганба находился в розыске в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в Сухуме.



Сухум. 8 мая. Апсныпресс. 8 мая 2020 года оперативными службами СГБ РА, по поручению Генеральной прокуратуры Абхазии, в селе Арасадзыхь Очамчырского района был задержан ранее разыскиваемый Беслан Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.



В сообщении отмечается, что Бганба находился в розыске в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в Сухуме.



В результате оказания вооруженного сопротивления Бганба получил несколько огнестрельных ранений и в настоящее время содержится под стражей в отделении Военного госпиталя поселка Агудзера.



Как сообщалось ранее, 11 февраля 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА было направлено Постановление об объявлении в розыск подозреваемого в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконные хранение, ношение, перевозку огнестрельного оружия, убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в составе банды, - уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум - Бганба Беслана Тотовича.



2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича; 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.



Постановлением следователя еще один фигурант дела - Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.



