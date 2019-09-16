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В Очамчырском районе собрано около 3,5 тысяч тонн бахчевых
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13:25, 16 Сентября 2019
Об итогах урожая бахчевых Апсныпресс рассказали в районных сельхозуправлениях.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. О сезоне сбора бахчевых культур Апсныпресс рассказали в районных сельхозуправлениях.
Так, по словам начальника Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в районе более 20 гектаров засажено бахчевыми культурами.
«В этом году собрано более 200 тонн бахчевых, которые уже практически реализованы», - уточнил Григорян. При этом, он отметил, что урожайность бахчевых культур прошлого года была такой же, как и в этом сезоне.
В Очамчырском районе бахчевыми засажено около 160 гектаров. Как сообщил начальник отдела экономики и прогнозирования Сельхозуправления Очамчырского района Эшсоу Гургулия, собрано около 3,5 тысяч тонн урожая.
По информации главного агронома Галского района Лери Шония, в районе бахчевыми засажено до 50 гектаров земли. «В этом году, как и в прошлом, собрано 500 тонн бахчевых культур. Урожай уже практически реализован», - сказал Шония.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. О сезоне сбора бахчевых культур Апсныпресс рассказали в районных сельхозуправлениях.
Так, по словам начальника Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в районе более 20 гектаров засажено бахчевыми культурами.
«В этом году собрано более 200 тонн бахчевых, которые уже практически реализованы», - уточнил Григорян. При этом, он отметил, что урожайность бахчевых культур прошлого года была такой же, как и в этом сезоне.
В Очамчырском районе бахчевыми засажено около 160 гектаров. Как сообщил начальник отдела экономики и прогнозирования Сельхозуправления Очамчырского района Эшсоу Гургулия, собрано около 3,5 тысяч тонн урожая.
По информации главного агронома Галского района Лери Шония, в районе бахчевыми засажено до 50 гектаров земли. «В этом году, как и в прошлом, собрано 500 тонн бахчевых культур. Урожай уже практически реализован», - сказал Шония.
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