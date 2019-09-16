В Очамчырском районе собрано около 3,5 тысяч тонн бахчевых

Об итогах урожая бахчевых Апсныпресс рассказали в районных сельхозуправлениях.



Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. О сезоне сбора бахчевых культур Апсныпресс рассказали в районных сельхозуправлениях.



Так, по словам начальника Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в районе более 20 гектаров засажено бахчевыми культурами.



«В этом году собрано более 200 тонн бахчевых, которые уже практически реализованы», - уточнил Григорян. При этом, он отметил, что урожайность бахчевых культур прошлого года была такой же, как и в этом сезоне.



В Очамчырском районе бахчевыми засажено около 160 гектаров. Как сообщил начальник отдела экономики и прогнозирования Сельхозуправления Очамчырского района Эшсоу Гургулия, собрано около 3,5 тысяч тонн урожая.



По информации главного агронома Галского района Лери Шония, в районе бахчевыми засажено до 50 гектаров земли. «В этом году, как и в прошлом, собрано 500 тонн бахчевых культур. Урожай уже практически реализован», - сказал Шония.