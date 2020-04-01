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В Очамчырском Доме Юношества открыли онлайн курсы по шитью масок

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15:56, 2 Апреля 2020
В Очамчырском Доме Юношества открыли онлайн курсы по шитью масок
Об акции «Шьём маску от вируса своими руками» Апсныпресс рассказала директор Очамчырского Дома Юношества Сельма Зантария.

Сухум. 2 апреля. Апсныпресс Лана Цвижба. На курсах кройки и шитья Очамчырского Дома Юношества приступили к шитью масок. Директор ОДЮ Сельма Зантария рассказала о гуманитарной акции «Шьём маску от вируса своими руками»: «Мы обратились в World Vision, они приобрели для нас 120 метров ткани, UNDP – купили марли, районная Администрация – обеспечила нитками. 8 швейных машин и ткани мы раздали ученицам курсов. И сейчас они все обучаются онлайн шить маски. У нас 16 учениц, но нам не хватает машинок».

По словам Зантария курсы открылись в Доме юношества еще раньше: «Мы провели мониторинг по району, выяснили, что востребовано и чему нужно обучать молодежь. Решили открыть курсы кройки и шитья. Подали проект в международную организацию UNDP, и они поддержали нас. Первый пилотный проект был рассчитан на двухмесячные курсы. Сейчас идет второй, четырехмесячный проект. Конечно, мы очень хотим, чтобы у нас открылся колледж по среднеспециальныму образованию.

Сейчас в Доме Юношества есть Центр развития детей с ограниченными возможностями, где обучаются 56 детей. И первые маски пойдут в их семьи. «Также, к нам обратилась Галская организация «Авангард», мы им передадим маски, а они, в свою очередь, через социальных сотрудников будут раздавать маски по Галскому району. Кроме того, будем связываться с медсестрами сел и остро нуждающимися семьям, где есть больные, пожилые люди – будем раздавать маски им. Звонки поступают из разных организаций. Мы планируем пошить 2 500 масок. Население тоже готово нам помогать, но из-за того, что не хватает оборудования, пошив задерживается», – сказала Зантария.

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