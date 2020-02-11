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В Очамчыре пройдет V международный турнир по карате кекусинкай «Кубок Очамчыры»

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14:47, 13 Февраля 2020
В Очамчыре пройдет V международный турнир по карате кекусинкай «Кубок Очамчыры»
Турнир посвящен памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 15 февраля в спортивном зале ДЮСШ г. Очамчыра пройдет V юбилейный международный турнир по карате кекусинкай «Кубок Очамчыры», посвященный памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 

Главный судья турнира, президент Федерации карате кекусинкай Абхазии Виталий Читанава проинформировал о мероприятии: «Мы проводим этот турнир ежегодно. На соревнования приедут команды из Крыма и Ростовской области. Всего – 2 гостевые и 6 абхазских команд из разных районов страны». 

Как сообщил Читанава, в турнире 100 заявленных участников, возрастная категория – от 6 лет, начало соревнований в 10:00, открытие турнира состоится в 12:00. 

Турнир организован при поддержке отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района. 


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