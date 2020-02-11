В Очамчыре пройдет V международный турнир по карате кекусинкай «Кубок Очамчыры»

Турнир посвящен памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.



Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 15 февраля в спортивном зале ДЮСШ г. Очамчыра пройдет V юбилейный международный турнир по карате кекусинкай «Кубок Очамчыры», посвященный памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.



Главный судья турнира, президент Федерации карате кекусинкай Абхазии Виталий Читанава проинформировал о мероприятии: «Мы проводим этот турнир ежегодно. На соревнования приедут команды из Крыма и Ростовской области. Всего – 2 гостевые и 6 абхазских команд из разных районов страны».



Как сообщил Читанава, в турнире 100 заявленных участников, возрастная категория – от 6 лет, начало соревнований в 10:00, открытие турнира состоится в 12:00.



Турнир организован при поддержке отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района.



