В Общественной палате прошли выборы председателя

Руководителем организации была избрана Гули Кичба.



Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Общественной палате Республики Абхазия состоялись выборы председателя и его заместителей.

На пост председателя организации претендовало всего два кандидата – Гули Кичба и Виталий Смыр.



Оглашая результаты выборов, председатель счетной комиссии Руслан Хашиг отметил, что в голосовании приняли участие 31 член Общественной палаты. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 человек.



Гули Кичба поблагодарила за оказанное доверие: «Для меня это большая честь и огромная ответственность. Общественная палата – орган, регулирующий связь между общественностью и исполнительной властью. Мнение Общественной палаты всегда учитывается».



После избрания председателя Общественной палаты состоялись выборы его заместителей, которыми стали Александр Страничкин, Низам Хапат и Виталий Смыр.



