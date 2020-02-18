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В Общественной палате прошли выборы председателя
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14:53, 20 Февраля 2020
Руководителем организации была избрана Гули Кичба.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Общественной палате Республики Абхазия состоялись выборы председателя и его заместителей.
На пост председателя организации претендовало всего два кандидата – Гули Кичба и Виталий Смыр.
Оглашая результаты выборов, председатель счетной комиссии Руслан Хашиг отметил, что в голосовании приняли участие 31 член Общественной палаты. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 человек.
Гули Кичба поблагодарила за оказанное доверие: «Для меня это большая честь и огромная ответственность. Общественная палата – орган, регулирующий связь между общественностью и исполнительной властью. Мнение Общественной палаты всегда учитывается».
После избрания председателя Общественной палаты состоялись выборы его заместителей, которыми стали Александр Страничкин, Низам Хапат и Виталий Смыр.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Общественной палате Республики Абхазия состоялись выборы председателя и его заместителей.
На пост председателя организации претендовало всего два кандидата – Гули Кичба и Виталий Смыр.
Оглашая результаты выборов, председатель счетной комиссии Руслан Хашиг отметил, что в голосовании приняли участие 31 член Общественной палаты. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 человек.
Гули Кичба поблагодарила за оказанное доверие: «Для меня это большая честь и огромная ответственность. Общественная палата – орган, регулирующий связь между общественностью и исполнительной властью. Мнение Общественной палаты всегда учитывается».
После избрания председателя Общественной палаты состоялись выборы его заместителей, которыми стали Александр Страничкин, Низам Хапат и Виталий Смыр.
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