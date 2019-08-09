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В Новом Афоне прошло открытие Дворца молодежи
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15:22, 15 Августа 2019
В рамках открытия Дворца молодежи им. К. Аргун, прошел торжественный концерт с участием детских танцевальных ансамблей.
15 августа. Сухум. Апсныпресс. Тамара Ачба/Дамей Касландзия. В Новом Афоне состоялось торжественное открытие Дворца молодежи им. К. Аргун. На мероприятии присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.
Ремонтно-строительные работы были осуществлены за счет средств Республиканского бюджета.
Глава Администрации города Новый Афон Феликс Даутия подчеркнул значимость события: «Мы давно ждали этого дня. Более 15 лет в городе не было здания, где можно проводить концерты, различные мероприятия, приветствовать гостей. За короткое время нелегко возвести такое строение. Хочу поблагодарить Президента Абхазии, премьер-министра, министра финансов, всех, кто причастен к строительству здания. В этом деле мы все были едины. Мы беспокоимся за наших детей, за наше будущее поколение, этот зал для них необходим. Теперь, я уверен, что здесь будут создаваться творческие коллективы».
Председатель отдела по делам молодежи и спорта при Администрации города Новый Афон Михаил Цкуа сообщил: «Дворец молодежи был назван в честь творческого деятеля, который сделал очень многое для развития культурного и духовного направлений в городе Новый Афон, Константина Шахановича Аргун. Мы давно ждали открытия Дворца молодежи, у нас очень много творческих детских коллективов, и здесь они смогут развиваться, повышать свой потенциал».
В здании, помимо концертного зала, расположатся библиотека и шахматный клуб, предусмотрены вспомогательные помещения. Здание оснащено современным оборудованием, которое позволит на качественном уровне проводить любые культурные мероприятия.
15 августа. Сухум. Апсныпресс. Тамара Ачба/Дамей Касландзия. В Новом Афоне состоялось торжественное открытие Дворца молодежи им. К. Аргун. На мероприятии присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.
Ремонтно-строительные работы были осуществлены за счет средств Республиканского бюджета.
Глава Администрации города Новый Афон Феликс Даутия подчеркнул значимость события: «Мы давно ждали этого дня. Более 15 лет в городе не было здания, где можно проводить концерты, различные мероприятия, приветствовать гостей. За короткое время нелегко возвести такое строение. Хочу поблагодарить Президента Абхазии, премьер-министра, министра финансов, всех, кто причастен к строительству здания. В этом деле мы все были едины. Мы беспокоимся за наших детей, за наше будущее поколение, этот зал для них необходим. Теперь, я уверен, что здесь будут создаваться творческие коллективы».
Председатель отдела по делам молодежи и спорта при Администрации города Новый Афон Михаил Цкуа сообщил: «Дворец молодежи был назван в честь творческого деятеля, который сделал очень многое для развития культурного и духовного направлений в городе Новый Афон, Константина Шахановича Аргун. Мы давно ждали открытия Дворца молодежи, у нас очень много творческих детских коллективов, и здесь они смогут развиваться, повышать свой потенциал».
В здании, помимо концертного зала, расположатся библиотека и шахматный клуб, предусмотрены вспомогательные помещения. Здание оснащено современным оборудованием, которое позволит на качественном уровне проводить любые культурные мероприятия.
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