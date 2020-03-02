12:23, 2 Марта 2020
12:08, 2 Марта 2020 25
12:27, 1 Марта 2020 532
11:59, 29 Февраля 2020 651
11:13, 29 Февраля 2020 691
11:11, 29 Февраля 2020 1837
18:35, 28 Февраля 2020 555
14:40, 28 Февраля 2020 618
14:25, 28 Февраля 2020 625
13:07, 28 Февраля 2020 560
20:02, 27 Февраля 2020 800
17:48, 27 Февраля 2020 509
17:21, 27 Февраля 2020 829
16:27, 27 Февраля 2020 692
15:50, 27 Февраля 2020 711
11:43, 27 Февраля 2020 458
10:44, 27 Февраля 2020 819
10:33, 27 Февраля 2020 682
10:29, 27 Февраля 2020 409
09:00, 27 Февраля 2020 438
18:14, 26 Февраля 2020 785
16:24, 26 Февраля 2020 688
14:15, 26 Февраля 2020 1127
14:05, 26 Февраля 2020 811
13:49, 26 Февраля 2020 540
Популярное
29.02.2020 1837
24.02.2020 1194
26.02.2020 1127
25.02.2020 973
27.02.2020 829
24.02.2020 825
26.02.2020 811
25.02.2020 801
В Нальчике пройдут памятные мероприятия ко дню рождения Фазиля Искандера
12:23, 2 Марта 2020
6 марта – День рождения Народного писателя Абхазии и России Фазиля Абдуловича Искандера.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. В день рождения выдающегося абхазского и русского писателя, классика мировой литературы Фазиля Абдуловича Искандера в Нальчике, в Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Институт культурного наследия и развития», состоятся мероприятия, посвященные памяти писателя: показ заключительной части документальной трилогии «День жизни, или Фазиль Искандер» режиссера Ибрагима Чкадуа, фотовыставка «Фазиль и его окрестности».
Фильм и фотовыставка созданы при содействии Министерства культуры Республики Абхазия и Международного фонда культуры Фазиля Искандера. В фильме использована кинохроника 20–30 гг., а также интервью самого писателя и известных деятелей культуры – Юрия Норштейна, Дмитрия Быкова и Адгура Дзидзария.
Организаторы мероприятия Министерство культуры Республики Абхазия и Международный фонд культуры Фазиля Искандера, Арт-центр «Madina Saral’p».
Инициатор - «Институт культурного наследия и развития».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.