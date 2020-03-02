В Нальчике пройдут памятные мероприятия ко дню рождения Фазиля Искандера

6 марта – День рождения Народного писателя Абхазии и России Фазиля Абдуловича Искандера.







Сухум. 2 марта. Апсныпресс. В день рождения выдающегося абхазского и русского писателя, классика мировой литературы Фазиля Абдуловича Искандера в Нальчике, в Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Институт культурного наследия и развития», состоятся мероприятия, посвященные памяти писателя: показ заключительной части документальной трилогии «День жизни, или Фазиль Искандер» режиссера Ибрагима Чкадуа, фотовыставка «Фазиль и его окрестности».







Фильм и фотовыставка созданы при содействии Министерства культуры Республики Абхазия и Международного фонда культуры Фазиля Искандера. В фильме использована кинохроника 20–30 гг., а также интервью самого писателя и известных деятелей культуры – Юрия Норштейна, Дмитрия Быкова и Адгура Дзидзария.







Организаторы мероприятия Министерство культуры Республики Абхазия и Международный фонд культуры Фазиля Искандера, Арт-центр «Madina Saral’p».







Инициатор - «Институт культурного наследия и развития».