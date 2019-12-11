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В Москве состоится премьера документально фильма о Фазиле Искандере
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12:30, 17 Декабря 2019
Премьера документального фильма "Виноград в снегу" состоится в Центральном доме кино.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Москве, в Центральном доме кино, состоится премьера документального фильма о Народном писатетеле Абхазии и России Фазиле Искандере «Виноград в снегу». Показ организован совместно с Московской Абхазской Диаспорой.
Режиссером и продюсером фильма выступил Григорий Илугдин, сценарий написал Сергей Барабанов.
«Фильм называется «Виноград на снегу» неслучайно. В нем принимает участие жена Фазиля Искандера Антонина Хлебникова. Ее рассказ – это трогательная история любви и верности двух незаурядных талантливых людей, переживших вместе многие радости и невзгоды. Холодный снег – это место и время, которые выпали на долю их совместной жизни. Но на этом снегу вырастал сладкий виноград человеческого общения и того чувства, которое знакомо только писателю, садящемуся за письменный стол», - отмечается на сайте МАД.
К участию в фильме также привлечены: писатель, лауреат премии имени Набокова, кавалер ордена Почетного легиона (Франция) Виктор Ерофеев, профессор университета штата Южная Калифорния (США) Александр Жолковский, писатель, вице-президент русского ПЕН-центра Евгений Попов, переводчик (Голландия) Нина Тархан-Моурави, настоятель храма Святой Великомученицы Татьяны Московского госуниверситета Владимир Вигилянский, историк философии Ирина Николаева.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Москве, в Центральном доме кино, состоится премьера документального фильма о Народном писатетеле Абхазии и России Фазиле Искандере «Виноград в снегу». Показ организован совместно с Московской Абхазской Диаспорой.
Режиссером и продюсером фильма выступил Григорий Илугдин, сценарий написал Сергей Барабанов.
«Фильм называется «Виноград на снегу» неслучайно. В нем принимает участие жена Фазиля Искандера Антонина Хлебникова. Ее рассказ – это трогательная история любви и верности двух незаурядных талантливых людей, переживших вместе многие радости и невзгоды. Холодный снег – это место и время, которые выпали на долю их совместной жизни. Но на этом снегу вырастал сладкий виноград человеческого общения и того чувства, которое знакомо только писателю, садящемуся за письменный стол», - отмечается на сайте МАД.
К участию в фильме также привлечены: писатель, лауреат премии имени Набокова, кавалер ордена Почетного легиона (Франция) Виктор Ерофеев, профессор университета штата Южная Калифорния (США) Александр Жолковский, писатель, вице-президент русского ПЕН-центра Евгений Попов, переводчик (Голландия) Нина Тархан-Моурави, настоятель храма Святой Великомученицы Татьяны Московского госуниверситета Владимир Вигилянский, историк философии Ирина Николаева.
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