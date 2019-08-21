В Москве прошла встреча глав оборонных ведомств Абхазии и России

Подписано двустороннее Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия.



Сухум. 23 августа. Апсныпресс. В Москве состоялась встреча министра обороны Республики Абхазия, генерала армии Мираба Кишмария и министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу. Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны РА.



Как отмечается в сообщении, на встрече главы оборонных ведомств обсудили план сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в области укрепления взаимодействия Вооруженных сил.



Кроме того, в торжественной обстановке было подписано двустороннее Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия. Документ подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и является его логическим продолжением.

