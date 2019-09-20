15:55, 20 Сентября 2019
15:27, 20 Сентября 2019 62
13:46, 20 Сентября 2019 104
13:23, 20 Сентября 2019 120
13:01, 20 Сентября 2019 305
12:38, 20 Сентября 2019 556
11:19, 20 Сентября 2019 600
10:35, 20 Сентября 2019 149
20:46, 19 Сентября 2019 504
17:30, 19 Сентября 2019 402
17:13, 19 Сентября 2019 510
16:48, 19 Сентября 2019 1377
15:07, 19 Сентября 2019 324
14:14, 19 Сентября 2019 1199
13:53, 19 Сентября 2019 530
10:49, 19 Сентября 2019 500
08:38, 19 Сентября 2019 402
16:43, 18 Сентября 2019 789
16:15, 18 Сентября 2019 1262
16:11, 18 Сентября 2019 343
15:31, 18 Сентября 2019 570
13:29, 18 Сентября 2019 563
12:16, 18 Сентября 2019 389
10:35, 18 Сентября 2019 1868
15:17, 17 Сентября 2019 527
Популярное
16.09.2019 1736
13.09.2019 1422
19.09.2019 1377
13.09.2019 1360
18.09.2019 1262
19.09.2019 1199
17.09.2019 1165
13.09.2019 1128
В Москве переизданы абхазские народные сказки
62
15:27, 20 Сентября 2019
Книга «Сын Оленя» вышла тиражом в 3 тысячи экземпляров.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. В издательстве «Детская литература» издана книга абхазских народных сказок «Сын Оленя» под редакцией литературоведа и переводчика Хухута Бгажба. Ранее сборник сказок выходил в 1978 году.
Руководитель проекта Татьяна Соловьева вручила книгу Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в России Игорю Ахба.
По словам Соловьевой, руководство издательства приняло решение переиздать серию «Сказки наших народов», выходившую в советское время. Книги этой серии предназначены для среднего школьного возраста. В новом издании сохранены прежние формат, иллюстрации, шрифт. Книга «Сын Оленя» вышла тиражом в 3 тысячи экземпляров.
«Мы презентовали эту книгу на книжной выставке, проходившей недавно в Москве. Она вызвала большой интерес. Ведь многие любят Абхазию, ездили на отдых и сохранили теплые воспоминания», - отметила руководитель проекта.
Со своей стороны, Игорь Ахба поблагодарил руководство издательства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. В издательстве «Детская литература» издана книга абхазских народных сказок «Сын Оленя» под редакцией литературоведа и переводчика Хухута Бгажба. Ранее сборник сказок выходил в 1978 году.
Руководитель проекта Татьяна Соловьева вручила книгу Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в России Игорю Ахба.
По словам Соловьевой, руководство издательства приняло решение переиздать серию «Сказки наших народов», выходившую в советское время. Книги этой серии предназначены для среднего школьного возраста. В новом издании сохранены прежние формат, иллюстрации, шрифт. Книга «Сын Оленя» вышла тиражом в 3 тысячи экземпляров.
«Мы презентовали эту книгу на книжной выставке, проходившей недавно в Москве. Она вызвала большой интерес. Ведь многие любят Абхазию, ездили на отдых и сохранили теплые воспоминания», - отметила руководитель проекта.
Со своей стороны, Игорь Ахба поблагодарил руководство издательства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.