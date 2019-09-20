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В Москве переизданы абхазские народные сказки

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15:27, 20 Сентября 2019
В Москве переизданы абхазские народные сказки
Книга «Сын Оленя» вышла  тиражом в 3 тысячи экземпляров. 

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. В издательстве «Детская литература» издана книга абхазских народных сказок «Сын Оленя» под редакцией литературоведа и переводчика Хухута Бгажба. Ранее  сборник сказок выходил в 1978 году. 

Руководитель проекта Татьяна Соловьева вручила книгу Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в России Игорю Ахба. 

По словам Соловьевой, руководство издательства приняло решение переиздать серию «Сказки наших народов», выходившую в советское время. Книги этой серии предназначены для среднего школьного возраста. В новом издании сохранены прежние формат, иллюстрации, шрифт. Книга «Сын Оленя» вышла  тиражом в 3 тысячи экземпляров. 

«Мы презентовали эту книгу на книжной выставке, проходившей недавно в Москве. Она вызвала большой интерес. Ведь многие любят Абхазию, ездили на отдых и сохранили теплые воспоминания», - отметила руководитель проекта. 

Со своей стороны, Игорь Ахба поблагодарил руководство издательства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 


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