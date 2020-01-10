В Московской консерватории пройдет концерт Государственного камерного оркестра Абхазии

Концерт состоится при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры РА, Посольства Республики Абхазия в России и Абхазской Диаспоры в Москве.



Сухум. 17 января. Апсныпресс. 1 февраля в рахманиновском зале Московской консерватории им. П. Чайковского, в рамках подписанного плана сотрудничества между Абхазией и Россией, состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра заслуженный артист РА Давид Терзян, солист Виктор Абрамян-Эшба (скрипка). Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РА.



В концерте примут участие юные скрипачи из Абхазии и России – Мария Эмилия Терзян-Хагба и Грант Башмет, а также заслуженная артистка РФ Маргарита Спиридонова (альт), Алина Павлова (скрипка) Максим Орехов (гобой), артисты Государственной капеллы Москвы им. Вадима Судакова.



В программе концерта произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и абхазского композитора П. Петрова.



Концерт состоится при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры РА, Посольства Республики Абхазия в России и Абхазской Диаспоры в Москве.

