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В Московской консерватории пройдет концерт Государственного камерного оркестра Абхазии

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16:11, 17 Января 2020
В Московской консерватории пройдет концерт Государственного камерного оркестра Абхазии
Концерт состоится при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры РА, Посольства Республики Абхазия в России и Абхазской Диаспоры в Москве.

Сухум. 17 января. Апсныпресс. 1 февраля в рахманиновском зале Московской консерватории им. П. Чайковского, в рамках подписанного плана сотрудничества между Абхазией и Россией, состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра заслуженный артист РА Давид Терзян, солист Виктор Абрамян-Эшба (скрипка). Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РА.

В концерте примут участие юные скрипачи из Абхазии и России – Мария Эмилия Терзян-Хагба и Грант Башмет, а также заслуженная артистка РФ Маргарита Спиридонова (альт), Алина Павлова (скрипка) Максим Орехов (гобой), артисты Государственной капеллы Москвы им. Вадима Судакова.

В программе концерта произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и абхазского композитора П. Петрова.

Концерт состоится при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры РА, Посольства Республики Абхазия в России и Абхазской Диаспоры в Москве.

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