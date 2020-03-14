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В Минздраве обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение

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18:35, 17 Марта 2020
В Минздраве обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение
Министр Тамаз Цахнакия провел совещание с главврачами лечебно-профилактических учреждений Абхазии. 

Сухум. 17 марта. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА. 

Как говорится в сообщении, по линии международных организаций Министерство уже получило первую гуманитарную помощь – это медицинские изделия и лекарственные препараты. Также, Правительством РА достигнуты договорённости об оказании гуманитарной помощи со стороны Правительства РФ, которая ожидается в ближайшее время. 

На совещании было доложено о проведенной работе. Так, в санитарно-карантинном пункте по реке Псоу уже в ближайшие дни будет установлен тепловизор, бригада скорой помощи осуществляет круглосуточное дежурство. Укомплектована всеми необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республиканская больница МЗ РА. Издан Приказ Министерства, разработанный с учетом всех рекомендаций протокола ВОЗ, о порядке приема, поэтапной маршрутизации, изоляции и лечения больных коронавирусом. Осуществляется дезинфекция транспортной сети. А также, поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.

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