В Минздраве обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение

Министр Тамаз Цахнакия провел совещание с главврачами лечебно-профилактических учреждений Абхазии.



Сухум. 17 марта. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.



Как говорится в сообщении, по линии международных организаций Министерство уже получило первую гуманитарную помощь – это медицинские изделия и лекарственные препараты. Также, Правительством РА достигнуты договорённости об оказании гуманитарной помощи со стороны Правительства РФ, которая ожидается в ближайшее время.



На совещании было доложено о проведенной работе. Так, в санитарно-карантинном пункте по реке Псоу уже в ближайшие дни будет установлен тепловизор, бригада скорой помощи осуществляет круглосуточное дежурство. Укомплектована всеми необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республиканская больница МЗ РА. Издан Приказ Министерства, разработанный с учетом всех рекомендаций протокола ВОЗ, о порядке приема, поэтапной маршрутизации, изоляции и лечения больных коронавирусом. Осуществляется дезинфекция транспортной сети. А также, поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.

