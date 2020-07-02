12:15, 7 Июля 2020 85
15:52, 6 Июля 2020 472
15:00, 6 Июля 2020 631
14:49, 6 Июля 2020 386
14:03, 6 Июля 2020 426
13:50, 6 Июля 2020 440
13:49, 4 Июля 2020 653
13:47, 4 Июля 2020 714
13:36, 4 Июля 2020 522
13:28, 4 Июля 2020 534
20:59, 3 Июля 2020 1334
20:51, 3 Июля 2020 578
18:28, 3 Июля 2020 686
17:27, 3 Июля 2020 784
15:26, 3 Июля 2020 572
15:07, 3 Июля 2020 654
15:01, 3 Июля 2020 922
14:27, 3 Июля 2020 913
14:15, 3 Июля 2020 755
14:07, 3 Июля 2020 624
11:55, 3 Июля 2020 628
23:02, 2 Июля 2020 1576
21:50, 2 Июля 2020 854
21:38, 2 Июля 2020 769
21:29, 2 Июля 2020 812
Популярное
30.06.2020 1682
02.07.2020 1552
03.07.2020 1334
01.07.2020 1225
03.07.2020 922
В Минюсте представили нового министра Анри Барциц
12:15, 7 Июля 2020
Соответствующий Указ был подписан Президентом Абхазии.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В Министерстве юстиции Республики Абхазия вице-президент РА Бадра Гунба и первый вице-премьер РА Беслан Джопуа представили нового руководителя ведомства Анри Барциц.
При этом вице-президент подчеркнул: «Убежден, что знания Анри Барциц и опыт работы коллектива будут нацелены на развитие правовых институтов нашего государства».
Бадра Гунба поблагодарил экс-министра Марину Пилия за труд: «Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов государства».
Беслан Джопуа также попросил коллектив поддержать нового руководителя и в соответствии с рабочими инструкциями продолжать нормативно-правовое регулирование различных сфер деятельности страны.
Марина Пилия поблагодарила всех сотрудников органов юстиции: «Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт».
Со своей стороны, министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива приступит к осуществлению возложенных на него обязанностей: «Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Это вызов, в том числе, для правовой системы нашего государства. Именно поэтому каждый из нас несет огромную ответственность. Здесь понадобятся компетенция каждого из вас, энергия и целеустремленность. Так мы выполним задачи, поставленные руководством страны».
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В Министерстве юстиции Республики Абхазия вице-президент РА Бадра Гунба и первый вице-премьер РА Беслан Джопуа представили нового руководителя ведомства Анри Барциц.
При этом вице-президент подчеркнул: «Убежден, что знания Анри Барциц и опыт работы коллектива будут нацелены на развитие правовых институтов нашего государства».
Бадра Гунба поблагодарил экс-министра Марину Пилия за труд: «Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов государства».
Беслан Джопуа также попросил коллектив поддержать нового руководителя и в соответствии с рабочими инструкциями продолжать нормативно-правовое регулирование различных сфер деятельности страны.
Марина Пилия поблагодарила всех сотрудников органов юстиции: «Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт».
Со своей стороны, министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива приступит к осуществлению возложенных на него обязанностей: «Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Это вызов, в том числе, для правовой системы нашего государства. Именно поэтому каждый из нас несет огромную ответственность. Здесь понадобятся компетенция каждого из вас, энергия и целеустремленность. Так мы выполним задачи, поставленные руководством страны».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.