В Минюсте представили нового министра Анри Барциц

Соответствующий Указ был подписан Президентом Абхазии.



Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В Министерстве юстиции Республики Абхазия вице-президент РА Бадра Гунба и первый вице-премьер РА Беслан Джопуа представили нового руководителя ведомства Анри Барциц.



При этом вице-президент подчеркнул: «Убежден, что знания Анри Барциц и опыт работы коллектива будут нацелены на развитие правовых институтов нашего государства».



Бадра Гунба поблагодарил экс-министра Марину Пилия за труд: «Вы долгие годы были преданы своей профессии, искренне стояли на страже интересов государства».



Беслан Джопуа также попросил коллектив поддержать нового руководителя и в соответствии с рабочими инструкциями продолжать нормативно-правовое регулирование различных сфер деятельности страны.



Марина Пилия поблагодарила всех сотрудников органов юстиции: «Хочу поблагодарить всех работников аппарата Минюста, государственных нотариальных контор, органов ЗАГСа, службы судебных исполнителей, института судебных экспертиз за годы совместной работы и поддержку. Вы профессионалы своего дела, вас ждут новые достижения в карьере. Хочу пожелать вам новых успехов во главе с новым руководителем ведомства. Работа в Минюсте – это колоссальный и полезный опыт».



Со своей стороны, министр юстиции Анри Барциц выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива приступит к осуществлению возложенных на него обязанностей: «Наша страна, как часть мирового сообщества, находится в очень тяжелой фазе. Это вызов, в том числе, для правовой системы нашего государства. Именно поэтому каждый из нас несет огромную ответственность. Здесь понадобятся компетенция каждого из вас, энергия и целеустремленность. Так мы выполним задачи, поставленные руководством страны».