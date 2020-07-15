18:11, 21 Июля 2020 64
17:56, 21 Июля 2020 73
17:44, 21 Июля 2020 99
17:28, 21 Июля 2020 114
17:27, 21 Июля 2020 98
17:16, 21 Июля 2020 107
17:10, 21 Июля 2020 162
15:23, 21 Июля 2020 178
15:08, 21 Июля 2020 481
14:52, 21 Июля 2020 158
14:38, 21 Июля 2020 161
13:33, 21 Июля 2020 196
13:23, 21 Июля 2020 238
12:10, 21 Июля 2020 230
11:54, 21 Июля 2020 493
11:34, 21 Июля 2020 237
19:17, 20 Июля 2020 424
17:47, 20 Июля 2020 405
17:22, 20 Июля 2020 635
16:36, 20 Июля 2020 575
16:14, 20 Июля 2020 393
16:07, 20 Июля 2020 434
13:47, 20 Июля 2020 373
14:43, 16 Июля 2020 798
11:20, 16 Июля 2020 978
Популярное
15.07.2020 1405
15.07.2020 1351
15.07.2020 1124
15.07.2020 1033
16.07.2020 995
В Минсельхозе обсудили вопросы сбыта абхазской медовой продукции
78
17:27, 21 Июля 2020
В Абхазии будет создан реестр производителей мёда.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Участники встречи обсудили вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в районах, в частности, медовой продукции, расширения рынка ее сбыта и пр.
«Пчеловодство — важная отрасль сельского хозяйства, где занимаются разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. Для многих представителей крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств пчеловодство является основным видом деятельности и источником дохода. Именно поэтому вопросы по пчеловодству должны находить поддержку со стороны государства», – сказал Беслан Джопуа.
Представители пчеловодческой сферы отметили, что сегодня остро стоит проблема сбыта мёда и его цены. Они обеспокоены тем, как происходит взаимодействие с РУП «Абхазмед»: По мнению пчеловодов, назрела необходимость объединяться в группы и продвигать продукт на разные рынки.
«Это задача завода по хранению и фасовке мёда, учрежденного Правительством. Завод должен выполнять возложенные на него функции в полном объеме», – заметили участники встречи.
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства отметил, что в настоящее время правительство заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции и росте самозанятых граждан.
«Наша задача на ближайшую перспективу – выстроить систему, которая будет обеспечивать стабильный закуп меда у производителей. Здесь важно в полной мере задействовать РУП «Абхазмед», который и должен обеспечить регулярный сбыт закупаемой у населения продукции под единой маркой абхазского мёда», - отметил Джопуа. Он подчеркнул важность обеспечения баланс интересов всех участников рынка – от производителей до покупателей.
Джопуа сообщил, что в целях организации систематичного сбыта мёда на российских рынках Минсельхоз Абхазии обратится к коллегам в Минсельхоз России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского мёда в РФ.
«Нам известно о требованиях Роспотребнадзора, предъявляемых к мёду и продуктам пчеловодства, к условиям в производственных помещениях, к условиям торговли, в том числе маркировке продукции. Согласно требованиям, предъявляемым к натуральному мёду и продуктам пчеловодства, к обращению в России не допускаются мёд и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели. Для организации сбыта нашей продукции нам потребуется организовать лабораторное исследование партий мёда»», - сказал министр сельского хозяйства.
Беслан Джопуа поручил соответствующему структурному подразделению Минсельхоза создать реестр производителей мёда в Абхазии для точного определения объёмов производимой продукции в год.
«Мы открыты к диалогу с предпринимателями и рассмотрению конструктивных предложений. Все озвученные проблемные вопросы взяты на контроль, в ближайшее время по ним будет выработан план действий», – заключил Джопуа.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Участники встречи обсудили вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в районах, в частности, медовой продукции, расширения рынка ее сбыта и пр.
«Пчеловодство — важная отрасль сельского хозяйства, где занимаются разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. Для многих представителей крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств пчеловодство является основным видом деятельности и источником дохода. Именно поэтому вопросы по пчеловодству должны находить поддержку со стороны государства», – сказал Беслан Джопуа.
Представители пчеловодческой сферы отметили, что сегодня остро стоит проблема сбыта мёда и его цены. Они обеспокоены тем, как происходит взаимодействие с РУП «Абхазмед»: По мнению пчеловодов, назрела необходимость объединяться в группы и продвигать продукт на разные рынки.
«Это задача завода по хранению и фасовке мёда, учрежденного Правительством. Завод должен выполнять возложенные на него функции в полном объеме», – заметили участники встречи.
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства отметил, что в настоящее время правительство заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции и росте самозанятых граждан.
«Наша задача на ближайшую перспективу – выстроить систему, которая будет обеспечивать стабильный закуп меда у производителей. Здесь важно в полной мере задействовать РУП «Абхазмед», который и должен обеспечить регулярный сбыт закупаемой у населения продукции под единой маркой абхазского мёда», - отметил Джопуа. Он подчеркнул важность обеспечения баланс интересов всех участников рынка – от производителей до покупателей.
Джопуа сообщил, что в целях организации систематичного сбыта мёда на российских рынках Минсельхоз Абхазии обратится к коллегам в Минсельхоз России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского мёда в РФ.
«Нам известно о требованиях Роспотребнадзора, предъявляемых к мёду и продуктам пчеловодства, к условиям в производственных помещениях, к условиям торговли, в том числе маркировке продукции. Согласно требованиям, предъявляемым к натуральному мёду и продуктам пчеловодства, к обращению в России не допускаются мёд и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели. Для организации сбыта нашей продукции нам потребуется организовать лабораторное исследование партий мёда»», - сказал министр сельского хозяйства.
Беслан Джопуа поручил соответствующему структурному подразделению Минсельхоза создать реестр производителей мёда в Абхазии для точного определения объёмов производимой продукции в год.
«Мы открыты к диалогу с предпринимателями и рассмотрению конструктивных предложений. Все озвученные проблемные вопросы взяты на контроль, в ближайшее время по ним будет выработан план действий», – заключил Джопуа.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.