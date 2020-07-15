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В Минсельхозе обсудили вопросы сбыта абхазской медовой продукции

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17:27, 21 Июля 2020
В Минсельхозе обсудили вопросы сбыта абхазской медовой продукции
В Абхазии будет создан реестр производителей мёда.

Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Участники встречи обсудили вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в районах, в частности, медовой продукции, расширения рынка ее сбыта и пр.

«Пчеловодство — важная отрасль сельского хозяйства, где занимаются разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. Для многих представителей крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств пчеловодство является основным видом деятельности и источником дохода. Именно поэтому вопросы по пчеловодству должны находить поддержку со стороны государства», – сказал Беслан Джопуа.

Представители пчеловодческой сферы отметили, что сегодня остро стоит проблема сбыта мёда и его цены. Они обеспокоены тем, как происходит взаимодействие с РУП «Абхазмед»: По мнению пчеловодов, назрела необходимость объединяться в группы и продвигать продукт на разные рынки.

«Это задача завода по хранению и фасовке мёда, учрежденного Правительством. Завод должен выполнять возложенные на него функции в полном объеме», – заметили участники встречи.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства отметил, что в настоящее время правительство заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции и росте самозанятых граждан.

«Наша задача на ближайшую перспективу – выстроить систему, которая будет обеспечивать стабильный закуп меда у производителей. Здесь важно в полной мере задействовать РУП «Абхазмед», который и должен обеспечить регулярный сбыт закупаемой у населения продукции под единой маркой абхазского мёда», - отметил Джопуа. Он подчеркнул важность обеспечения баланс интересов всех участников рынка – от производителей до покупателей.

Джопуа сообщил, что в целях организации систематичного сбыта мёда на российских рынках Минсельхоз Абхазии обратится к коллегам в Минсельхоз России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского мёда в РФ.

«Нам известно о требованиях Роспотребнадзора, предъявляемых к мёду и продуктам пчеловодства, к условиям в производственных помещениях, к условиям торговли, в том числе маркировке продукции. Согласно требованиям, предъявляемым к натуральному мёду и продуктам пчеловодства, к обращению в России не допускаются мёд и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели. Для организации сбыта нашей продукции нам потребуется организовать лабораторное исследование партий мёда»», - сказал министр сельского хозяйства.

Беслан Джопуа поручил соответствующему структурному подразделению Минсельхоза создать реестр производителей мёда в Абхазии для точного определения объёмов производимой продукции в год.

«Мы открыты к диалогу с предпринимателями и рассмотрению конструктивных предложений. Все озвученные проблемные вопросы взяты на контроль, в ближайшее время по ним будет выработан план действий», – заключил Джопуа.

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