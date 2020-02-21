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В Минобороны Абхазии прошла встреча Мираба Кишмария с Олегом Сеньковым
13:10, 21 Февраля 2020
Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. В преддверии Дня защитника Отечества в Министерстве обороны Республики Абхазия состоялась встреча министра обороны РА Мираба Кишмария с командиром 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации Олегом Сеньковым. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Мираб Кишмария поздравил полковника Олега Сенькова и в его лице весь личный состав 7-й Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной звезды военной базы с Днем защитника Отечества: «Этот праздник олицетворяет для многих поколений защитников Отечества любовь и преданность своей Родине… Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, который обеспечивает стабильное развитие демократического общества, гарантирует мирную и спокойную жизнь народов России и Абхазии».
В свою очередь, командир 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации выразил слова благодарности и поздравил министра обороны Абхазии и ветеранов Вооруженных Сил РА с наступающим праздником.
Кроме того, в ходе встречи стороны подтвердили дальнейшую готовность к проведению совместных мероприятий.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. В преддверии Дня защитника Отечества в Министерстве обороны Республики Абхазия состоялась встреча министра обороны РА Мираба Кишмария с командиром 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации Олегом Сеньковым. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Мираб Кишмария поздравил полковника Олега Сенькова и в его лице весь личный состав 7-й Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной звезды военной базы с Днем защитника Отечества: «Этот праздник олицетворяет для многих поколений защитников Отечества любовь и преданность своей Родине… Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, который обеспечивает стабильное развитие демократического общества, гарантирует мирную и спокойную жизнь народов России и Абхазии».
В свою очередь, командир 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации выразил слова благодарности и поздравил министра обороны Абхазии и ветеранов Вооруженных Сил РА с наступающим праздником.
Кроме того, в ходе встречи стороны подтвердили дальнейшую готовность к проведению совместных мероприятий.
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