В Министерстве обороны подвели итоги подготовки Вооруженных Сил за июль 2020 года.

Мероприятие проходило под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа.



Сухум. 30 июля. Апсныпресс. В Минобороны РА подвели итоги подготовки ВС РА за июль и поставили задачи на август 2020 года.



В мероприятии, проходившем под руководством министра обороны генерал-полковника Владимира Ануа, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, начальник Центрального военного госпиталя, военные комиссары городов и районов республики.



В ходе подведения итогов с докладами выступили: военный комендант (о состоянии правопорядка), исполняющий обязанности начальника разведки (о военно-политической обстановке), начальник боевой и морально-психологической подготовки (о состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, об организации воспитательной и культурно-досуговой работы), военный комиссар РА (о весеннем призыве 2020 года).



Были заслушаны доклады командиров воинских частей о выполнении мероприятий боевой и мобилизационной подготовки, а также готовности к выполнению поставленных задач.



По итогам проведения спортивных мероприятий, министр обороны наградил грамотами капитанов команд, занявших призовые места в соревнованиях на первенство Вооруженных Сил по волейболу.



Начальник Генерального штаба ВС РА Василий Лунев довел до присутствующих задачи на август месяц.



Подводя итоги, министр обороны обратил внимание присутствующих на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, обеспечение военнослужащих всеми видами довольствия, соблюдение всех мер предосторожности в период пандемии.



Особое внимание им было уделено выполнению всех планов боевой и морально-психологической подготовки.



