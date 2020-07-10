В Миграционной службе представили Рамина Габлая.



Коллективу Миграционной службы Республики Абхазия представили нового руководителя.



Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственной миграционной службы Республики Абхазия назначенного Указом Президента руководителя ведомства Рамина Габлая, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Беслан Джопуа отметил: «Уважаемые сотрудники миграционной службы. Президентом был подписан Указ о назначении Габлая Рамина Зауровича руководителем вашего ведомства. Прежде чем представить его, мы хотели бы поблагодарить коллектив за ту работу, которую он провёл совместно с Андреем Бобуа. Мы понимаем, насколько это молодая организация и, тем не менее, вы достигли больших высот в сфере вашей деятельности. Сегодня государственная миграционная политика проводится на должном уровне».



Беслан Джопуа добавил, что новый руководитель, Рамин Габлая, имеет значительный опыт работы в силовых структурах, деятельность которых связаны с деятельностью миграционной службы в том числе.



Он выразил надежду на то, что при поддержке коллектива Рамин Габлая будет работать над соблюдением мигрантами определённых государственных правил и норм, контролирующих присутствие и деятельность иностранных граждан в стране.



Экс-руководитель ведомства Андрей Бобуа поблагодарил коллектив за совместную работу : «Мы совместно проработали восемь месяцев. Благодарю всех за службу, желаю вам удачи. Я, как друг, товарищ всегда буду рядом. Рамин Заурович, в добрый путь, удачи в реализации поставленных задач».



В завершение встречи Рамин Габлая сказал, что намерен наращивать показатели эффективности работы ведомства:«Я и личный состав ГМС постараемся оправдать доверие, оказанное нам руководством страны. Будем работать на благо развития республики, нашего народа и доказывать необходимость этой структуры руководству страны».



