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В МИДе прошла встреча с представителями Миссии МККК в Абхазии
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15:07, 3 Июля 2020
Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и реализует комплекс гуманитарных программ.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с главой Миссии МККК в Республике Абхазия Маттиасом Вайнрайхом.
В ходе встречи Маттиас Вайнрайх проинформировал Ираклия Тужба о текущей деятельности организации, в частности, речь шла о работе Программы по поиску пропавших без вести.
Вайнрайх подчеркнул, что в данный период, в работе Программы будут задействованы только местные эксперты, так как сейчас невозможен приезд иностранных специалистов в Республику Абхазия, в связи с пандемией коронавируса. Он также сообщил, что в рамках борьбы с COVID-19 Миссией МККК была оказана гуманитарная поддержка наиболее незащищенным слоям населения, в частности, пожилым людям.
В свою очередь Ираклий Тужба поблагодарил представителей МККК за проделанную работу и подчеркнул, что сотрудничество по реализуемым на территории Республики Абхазия проектам будет продолжено, а МИД Абхазии готов оказывать максимальное содействие деятельности Международного Комитета Красного Креста.
(АП): Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и реализует комплекс гуманитарных программ.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с главой Миссии МККК в Республике Абхазия Маттиасом Вайнрайхом.
В ходе встречи Маттиас Вайнрайх проинформировал Ираклия Тужба о текущей деятельности организации, в частности, речь шла о работе Программы по поиску пропавших без вести.
Вайнрайх подчеркнул, что в данный период, в работе Программы будут задействованы только местные эксперты, так как сейчас невозможен приезд иностранных специалистов в Республику Абхазия, в связи с пандемией коронавируса. Он также сообщил, что в рамках борьбы с COVID-19 Миссией МККК была оказана гуманитарная поддержка наиболее незащищенным слоям населения, в частности, пожилым людям.
В свою очередь Ираклий Тужба поблагодарил представителей МККК за проделанную работу и подчеркнул, что сотрудничество по реализуемым на территории Республики Абхазия проектам будет продолжено, а МИД Абхазии готов оказывать максимальное содействие деятельности Международного Комитета Красного Креста.
(АП): Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и реализует комплекс гуманитарных программ.
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