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В МИД Абхазии прокомментировали тезисы программы ПП «За правду»
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17:30, 7 Июля 2020
МИД РА: союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали тезисы программы ПП «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилежным.
В комментарии говорится:
«Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер. Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия.
При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения».
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали тезисы программы ПП «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилежным.
В комментарии говорится:
«Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер. Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия.
При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения».
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