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В МИД Абхазии призвали грузинскую сторону отказаться от провоцирования конфликта на приграничных территориях Южной Осетии
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14:33, 30 Августа 2019
Комментарий МИД Абхазии.
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали ситуацию, связанную с провокационными действиями Грузии в приграничных территориях Республики Южная Осетия.
В частности, во внешнеполитическом ведомстве РА призвали грузинскую сторону отказаться от курса, направленного на провоцирование конфликта, и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе. «Убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля», - говорится в комментарии.
В МИД РА призывали международных посредников – сопредседателей Международных Женевских дискуссий выразить свою позицию по поводу вызывающих действий грузинской стороны и оказать необходимое воздействие на официальный Тбилиси. «В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону. Со своей стороны Республика Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Республикой Южная Осетия для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе», - отмечается в документе.
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали ситуацию, связанную с провокационными действиями Грузии в приграничных территориях Республики Южная Осетия.
В частности, во внешнеполитическом ведомстве РА призвали грузинскую сторону отказаться от курса, направленного на провоцирование конфликта, и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе. «Убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля», - говорится в комментарии.
В МИД РА призывали международных посредников – сопредседателей Международных Женевских дискуссий выразить свою позицию по поводу вызывающих действий грузинской стороны и оказать необходимое воздействие на официальный Тбилиси. «В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону. Со своей стороны Республика Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Республикой Южная Осетия для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе», - отмечается в документе.
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