В Кабмине прошло совещание абхазской части Межправкомиссии Абхазии и Крыма

Участники совещания обсудили выполнение плана мероприятий, подписанного в Сухуме в 2018 году, в рамках первого заседания Межправкомиссии.



Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством первого вице-премьера Даура Аршба состоялось совещание абхазской части совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Абхазия и Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.



Открывая совещание, Даур Аршба сообщил, что в состав Комиссии введён новый респондент – председатель Государственного комитета РА по сельскому хозяйству Амиран Какалия.



Участники заседания обсудили выполнение плана мероприятий, подписанного в Сухуме в 2018 году, в рамках первого заседания Межправкомиссии, а также отчёты о двусторонних контактах и взаимодействии отдельных ведомств. При этом Даур Аршба отметил, что существует устойчивый рост количества совместных мероприятий в различных сферах.



Также, обсуждалась повестка дня второго заседания Межправкомиссии Абхазии и Крыма, которое пройдёт в Симферополе с 12 по 15 декабря. В планах – развитие совместных торгово-экономических проектов, установление прямых контактов с субъектами туристической индустрии, взаимодействие в области культуры, обмен опытом по изучению и реставрации памятников культуры.



(АП): 15 ноября 2018 года в Сухуме состоялось первое заседание совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Абхазия и Республики Крым, на котором были утверждены регламент работы Комиссии и план мероприятий. В документе намечалось свыше 40 мероприятий по 10 различным направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, транспортное обеспечение, строительство и архитектура, образование и наука, физкультура и спорт, культура и культурное наследие, общественные связи и молодежная политика.