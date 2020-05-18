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В МЧС Абхазии прошло совещание по вопросам подготовки к курортному сезону

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13:43, 19 Мая 2020
В МЧС Абхазии прошло совещание по вопросам подготовки к курортному сезону
Руководителям подразделений были даны четкие указания по усилению работы в данном направлении.

Сухум. 19 мая. Апсныпресс. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошло совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как отмечается в сообщении, руководителям подразделений были даны четкие указания по усилению работы в данном направлении. В частности,  по проверке готовности пляжей, наличии на них спасательных пунктов с соответствующим оборудованием, мониторинг ситуации  с запретительными знаками в местах, где купание опасно для жизни.   Министром по ЧС Львом Квициния даны  поручения ГИМС МЧС РА о более тесном взаимодействии с главами  районных администраций, в чьей компетенции, согласно законодательству, находятся полномочия по организации мер по обеспечению безопасности   на объектах курортной сферы.  

Вне зависимости от официального старта курортного сезона в этом году, исходя из ситуации по нераспространению  коронавирусной инфекции, глава МЧС Абхазии указал на важность своевременного принятия мер по обеспечению безопасности граждан республики и приезжающих гостей  во время курортного сезона.


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