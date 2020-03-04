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В лечебно-профилактических учреждениях Абхазии вводится строгий карантин
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12:16, 4 Марта 2020
Предписано строго ограничить доступ в ЛПУ родственников и посетителей больных.
Сухум. 4 марта. Апсныпресс. В соответствии с Законом РА «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая эпидемиологические данные по выявлению больных Covid-19 в сопредельных государствах, и в связи с особой контагиозностью вирусных заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях РА, приказом Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА вводится строгий карантин до 7 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздравсоцобеспечения РА Рустам Зантария.
Зантария назвал меры профилактики, предписанные карантином: «Приказ о карантине включает более 18 пунктов, где содержатся все стандарты, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения, для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Это целый ряд мер. В частности, всему медицинскому персоналу предписано постоянно использовать средства индивидуальной защиты при работе с больными, особенно в приемных отделениях, на первичном приеме. До и после приема пациента использовать средства дезинфекции рук. Применять ультрафиолетовые облучатели каждые 2 часа в приемных отделениях и постоянное применение проточных рециркуляторов в местах массового посещения больных и сопровождающих лиц (в коридорах, приемных отделениях, перед лабораториями, кабинетами функциональных исследований). Обеспечить особый санитарно-дезинфекционный режим в учреждениях: трехкратную влажную обработку с применением дезинфектантов, дезобработку дверных ручек и поверхностей санитарно-гигиенических приборов при вирусных инфекциях. Кроме того, предписано строго ограничить доступ в ЛПУ родственников и посетителей больных, за исключением обслуживающих лиц. Обязать всех лиц, задействованных по уходу за больными, носить средства индивидуальной защиты в постоянном режиме при нахождении в ЛПУ. На базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РА организовать обучение по забору проб на исследование по коронавирусной инфекции и т.д».
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения РА Алхаса Конджария.
Сухум. 4 марта. Апсныпресс. В соответствии с Законом РА «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая эпидемиологические данные по выявлению больных Covid-19 в сопредельных государствах, и в связи с особой контагиозностью вирусных заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях РА, приказом Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА вводится строгий карантин до 7 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздравсоцобеспечения РА Рустам Зантария.
Зантария назвал меры профилактики, предписанные карантином: «Приказ о карантине включает более 18 пунктов, где содержатся все стандарты, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения, для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Это целый ряд мер. В частности, всему медицинскому персоналу предписано постоянно использовать средства индивидуальной защиты при работе с больными, особенно в приемных отделениях, на первичном приеме. До и после приема пациента использовать средства дезинфекции рук. Применять ультрафиолетовые облучатели каждые 2 часа в приемных отделениях и постоянное применение проточных рециркуляторов в местах массового посещения больных и сопровождающих лиц (в коридорах, приемных отделениях, перед лабораториями, кабинетами функциональных исследований). Обеспечить особый санитарно-дезинфекционный режим в учреждениях: трехкратную влажную обработку с применением дезинфектантов, дезобработку дверных ручек и поверхностей санитарно-гигиенических приборов при вирусных инфекциях. Кроме того, предписано строго ограничить доступ в ЛПУ родственников и посетителей больных, за исключением обслуживающих лиц. Обязать всех лиц, задействованных по уходу за больными, носить средства индивидуальной защиты в постоянном режиме при нахождении в ЛПУ. На базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РА организовать обучение по забору проб на исследование по коронавирусной инфекции и т.д».
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения РА Алхаса Конджария.
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