В Красную книгу Адыгеи внесут вид многоножки, обнаруженной в Абхазии

О Hirudicryptus abchasicus Апсныпресс рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.



Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Редкий вид реликтовой многоножки Hirudicryptus abchasicus, которая водится в смешанных и широколиственных лесах Северо-Западного Кавказа и на территории Абхазии, планируют занести в Красную книгу Адыгеи. Примечательно, что при внесении в Красную книгу под защиту попадает не только вид, но и экосистема, где он обитает.



Как сообщил Апсныпресс директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар: «Вопрос о возможности включения редкого животного в очередное издание Красной книги Адыгеи обсуждается».



Дбар рассказал о многоножке: «По латыни ее назвали Hirudicryptus abchasicus, так как впервые она была найдена и описана в Абхазии, в Псху-Гумистинском заповеднике. Вид обнаружили российские и немецкий ученные. Впоследствии Hirudicryptus abchasicus был найден и на территории Российской Федерации, в Адыгее. Это редкое животное, является реликтовым. Его ближайшие родственники описаны в Тайване, Филиппинах, Канадских островах – очень широкая география, но вид повсеместно сохранился в незначительном количестве. Размер многоножки полтора сантиметра, биология недостаточно изучена. Они являются типичными потребителями разлагающейся растительности и лесной подстилки, ведут малозаметный образ жизни. Это достаточно медленно передвигающиеся членистоногие. Среда обитания – в основном буковые леса на высоте около 1000 метров над уровнем моря».



(АП): Вид Hirudicryptus abchasicus был обнаружен в Абхазии во время экспедиции Института экологии имени Северцова, в 2015 году. Вид многоножек встречается в единичных экземплярах, в связи с этим было принято решение включить Hirudicryptus abchasicus в третье издание Красной книги Республики Адыгея. Издание будет опубликовано в 2022 году.