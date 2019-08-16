В Керчи планируется установить памятник жителям Абхазии, погибшим в Великой Отечественной войне

Апсныпресс продолжает рубрику «Возвращение имени» в рамках военно-патриотического проекта под одноименным названием. В рамках проведения проекта, на Керченском полуострове планируется установить памятник жителям Абхазии, погибшим в Великой Отечественной войне.Как сообщил Апсныпресс автор и руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, для поездки в Крым, сбора материалов и организации этой работы руководство Абхазии оказало проекту финансовую помощь: «Хочу поблагодарить Президента РА Рауля Хаджимба, спикера Народного Собрания – Парламента РА Валерия Кварчия и руководителя Администрации Президента Беслана Барциц – это неравнодушные люди, которые с пониманием отнеслись к нашей просьбе. И сейчас меня уже ждут в Керчи».Григорий Скворцов рассказал о том, почему было принято решение начать работу по установке памятника в Керчи: «Когда мы сформировали архив по узникам концлагерей – жителям Абхазии, то увидели, что есть много документов на солдат, оказавшихся в плену после окружения и разгрома советских войск на Керченском полуострове в районе села Парпач (ныне Батальное) весной 1942 года. Родственники пропавших без вести стали к нам обращаться. И выявилась статистика, что запросов по трагедии под Керчью очень много. Заниматься этой темой пришлось долгое время и всерьёз».Скворцов пояснил, почему жители Абхазии воевали в Крыму, под Керчью: «Как оказалось, в конце 1941 года специально для проведения операции в Крыму призывали жителей Абхазии и других регионов Черноморского и Азовского побережья. Их отправляли в Кутаиси для тренировок и экипировки. После этого солдаты участвовали в «Керченско-Феодосийской операции» 1942 года. Но произошла трагедия, когда из-за ошибок советского командования несколько армий в апреле 1942 года оказались в окружении. Чуть больше, чем за неделю, 2 армии были уничтожены, 110 тысяч солдат погибли, 170 тысяч – попали в плен. Керченский полуостров – единственное место на карте сражений Великой Отечественной войны, где в одном месте погибло больше всего жителей Абхазии».Как отметил Скворцов, после этой трагедии осложнилась ситуация другой группы советских войск, которая находилась в Севастополе. Немецкие армии после захвата Керчи и её полуострова перешли в наступление, и город был захвачен. На этом направлении ещё 80 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Всего в Крыму оказались в плену немецких нацистов более 200 000 воинов РККА. Их судьба оказалась трагической, почти все они погибли, в том числе, и жители Абхазии. «После поражения останки погибших долгих 70 лет лежали в крымской степи, в 65 километрах от города Керчь. И только после развала Советского Союза начались работы по проверке и восстановлению этих фактов. Сегодня там работает военно-патриотический клуб «Крым – ПОИСК», который прислал приглашение и полностью поддерживает нашу инициативу по установке на полуострове Керчь памятника воинам из Абхазии. Тогда родственники тысяч погибших в боях с немецкими фашистами или замученных в плену солдат из нашей республики получат возможность приехать сюда и отдать им дань памяти», – рассказал автор проекта.По словам Скворцова: «Сегодня на этом месте под Керчью создаётся большое братское кладбище, здесь лежат воины из многих республик Советского Союза. И по прошествии 70 лет идентифицировать абхазов можно только по медальонам, если мы их найдем».«Власти Абхазии дали согласие на мою поездку, чтобы я привез оттуда материалы для доклада, и дальше будет приниматься решение. Уверен, что руководство страны окажет содействие, и к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году такой памятник там будет нами установлен. Кроме того, мы будем участвовать в вахтах памяти, которые проводятся в этих местах несколько раз в год. Главная задача сейчас – это выполнить нужный комплекс поисковых и подготовительных мероприятий, чтобы начать возвращать имена погибших и пропавших без вести в битве за Крым в 1942 году», – подытожил он.