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В кассы банковской системы Абхазии поступило более 8 190 млн рублей, 10 млн долларов и 1,4 млн евро

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13:47, 26 Мая 2020
В кассы банковской системы Абхазии поступило более 8 190 млн рублей, 10 млн долларов и 1,4 млн евро
Национальный банк Абхазии опубликовал «Денежный обзор».

Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Национальный банк Республики Абхазия опубликовал «Денежный обзор» на 1 мая 2020 г. В документе приведены данные о состоянии банковской системы Абхазии на эту дату.

Так, по информации Нацбанка РА, по состоянию на 1 мая 2020 года в кассы банковской системы Абхазии поступило 8 190,3 млн руб. РФ, 10,0 млн долл. США и 1,4 млн евро.

Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: от торговой выручки – 32,6 %; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 15,6 %; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 12,5 %; от реализации платных услуг – 6,3 %; займов и в погашение кредитов – 5,5 %; на счета по вкладам физических лиц – 4,1 %; на счета физических лиц – 4,1 %; от продажи физическим лицам иностранной валюты – 3,3 %.

Выдано из касс банковской системы Абхазии на 1 мая 2020 года: 6 075,8 млн руб. РФ, 9,9 млн долл. США и 1,3 млн евро. Выдаются наличные средства в рублях РФ преимущественно: со счетов физических лиц – 19,8 %; со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 18,1 %; на заработную плату и выплаты социального характера – 8,6 %; на покупку товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов предприятиями, организациями, учреждениями – 6,2 %; со счетов по вкладам физических лиц – 5,5 %; на переводы денежных средств физическим лицам – 4,0 %; на выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений – 3,9 %.


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