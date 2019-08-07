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В Кабмине утверждён План государственных мероприятий памятных и праздничных дней августа
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17:09, 9 Августа 2019
В августе в Абхазии пройдет ряд памятных и праздничных мероприятий.
Сухум. 9 августа. Апсныпресс. Рабочей группой при Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством Премьер-министра Валерия Бганба разработан и утверждён План государственных памятных и праздничных мероприятий в августе.
14 августа – День памяти защитников Отечества (памятный рабочий день):
– 10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба (с. Нижняя Эшера, Сухумский район);
– 12:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы (г. Сухум).
15 августа – День добровольца (праздничный рабочий день):
– 11:00 – церемония возложения цветов к Памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. (г. Гудаута);
– 12:00 – торжественная часть в Доме культуры Гудаутского района;
– 12:30 – концерт в Доме культуры Гудаутского района.
26 августа – День Международного признания независимости Республики Абхазия (праздничный нерабочий день):
– 10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба (с. Нижняя Эшера, Сухумский район);
– 12:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш (с. Джгярда, Очамчырский район);
– 18:00 – концерт, посвященный Дню Международного признания независимости Республики Абхазия (Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба, г. Сухум).
Сухум. 9 августа. Апсныпресс. Рабочей группой при Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством Премьер-министра Валерия Бганба разработан и утверждён План государственных памятных и праздничных мероприятий в августе.
14 августа – День памяти защитников Отечества (памятный рабочий день):
– 10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба (с. Нижняя Эшера, Сухумский район);
– 12:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы (г. Сухум).
15 августа – День добровольца (праздничный рабочий день):
– 11:00 – церемония возложения цветов к Памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. (г. Гудаута);
– 12:00 – торжественная часть в Доме культуры Гудаутского района;
– 12:30 – концерт в Доме культуры Гудаутского района.
26 августа – День Международного признания независимости Республики Абхазия (праздничный нерабочий день):
– 10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба (с. Нижняя Эшера, Сухумский район);
– 12:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш (с. Джгярда, Очамчырский район);
– 18:00 – концерт, посвященный Дню Международного признания независимости Республики Абхазия (Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба, г. Сухум).
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