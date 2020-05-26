В Кабмине прошла встреча премьер-министра с председателем Фонда обязательного медстрахования

Валентина Жиба рассказала главе Правительства о положении дел в Фонде, о ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.



Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Фонда обязательного медицинского страхования Валентиной Жиба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.



Валентина Жиба рассказала главе Правительства о положении дел в Фонде, о ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.



Так, по её словам, за пять месяцев 2020 года в бюджет Фонда поступило 10 млн 121 тыс. рублей при ориентировочном плане 17 млн 500 тыс. рублей.



Жиба пояснила, что на фоне угрозы коронавируса и с учётом того, что плательщиками страховых взносов в Фонд являются хозрасчётные организации, поступления в последние месяцы значительно сократились.



Денежные средства за апрель поступили на счёт Фонда в размере 1 млн 847 тыс. рублей, а за май - в объёме 2 млн рублей при ежемесячном плане 3 млн 500 тыс. рублей.



Председатель Фонда пояснила, что из-за недостатка средств значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных. Для своевременного снабжения учреждений препаратами для профилактики развития раковой опухоли (химиопрепаратами) Фонд приобретает препараты у Республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация».



Задолженность Фонда перед РУПом, скопившаяся за последние месяцы, составляет 7 млн рублей.



Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед «Абхазфармацией».



Премьер пояснил, что подобный план действий важен для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.



