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В Кабмине прошла встреча премьер-министра с председателем Фонда обязательного медстрахования
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13:17, 2 Июня 2020
Валентина Жиба рассказала главе Правительства о положении дел в Фонде, о ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Фонда обязательного медицинского страхования Валентиной Жиба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Валентина Жиба рассказала главе Правительства о положении дел в Фонде, о ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.
Так, по её словам, за пять месяцев 2020 года в бюджет Фонда поступило 10 млн 121 тыс. рублей при ориентировочном плане 17 млн 500 тыс. рублей.
Жиба пояснила, что на фоне угрозы коронавируса и с учётом того, что плательщиками страховых взносов в Фонд являются хозрасчётные организации, поступления в последние месяцы значительно сократились.
Денежные средства за апрель поступили на счёт Фонда в размере 1 млн 847 тыс. рублей, а за май - в объёме 2 млн рублей при ежемесячном плане 3 млн 500 тыс. рублей.
Председатель Фонда пояснила, что из-за недостатка средств значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных. Для своевременного снабжения учреждений препаратами для профилактики развития раковой опухоли (химиопрепаратами) Фонд приобретает препараты у Республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация».
Задолженность Фонда перед РУПом, скопившаяся за последние месяцы, составляет 7 млн рублей.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед «Абхазфармацией».
Премьер пояснил, что подобный план действий важен для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Фонда обязательного медицинского страхования Валентиной Жиба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Валентина Жиба рассказала главе Правительства о положении дел в Фонде, о ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.
Так, по её словам, за пять месяцев 2020 года в бюджет Фонда поступило 10 млн 121 тыс. рублей при ориентировочном плане 17 млн 500 тыс. рублей.
Жиба пояснила, что на фоне угрозы коронавируса и с учётом того, что плательщиками страховых взносов в Фонд являются хозрасчётные организации, поступления в последние месяцы значительно сократились.
Денежные средства за апрель поступили на счёт Фонда в размере 1 млн 847 тыс. рублей, а за май - в объёме 2 млн рублей при ежемесячном плане 3 млн 500 тыс. рублей.
Председатель Фонда пояснила, что из-за недостатка средств значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных. Для своевременного снабжения учреждений препаратами для профилактики развития раковой опухоли (химиопрепаратами) Фонд приобретает препараты у Республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация».
Задолженность Фонда перед РУПом, скопившаяся за последние месяцы, составляет 7 млн рублей.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед «Абхазфармацией».
Премьер пояснил, что подобный план действий важен для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.
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