В Кабмине продолжается совещание Валерия Бганба с руководителями силовых структур

Здание Кабмина РА очищено от митингующих.







Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. Депутат Парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил о ситуации в Кабинете Министров:







«Шло совещание исполняющего обязанности Президента РА Валерия Бганба, где были наши коллеги и ряд министров. В силу того, что представители митингующих зашли в кабинет, разговор не состоялся. Сейчас мы освободили кабинет и коридор. На данный момент совещание продолжается, созваны министр внутренних дел, председатель СГБ, руководители силовых структур. Какой-то ответ они должны нам дать. Мы создали им рабочую обстановку, чтобы они могли работать».







При этом Ашуба пояснил, что митингующие требуют отставки ряда министров силового блока и глав районных администраций. «Причин очень много», - подчеркнул он.