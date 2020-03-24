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В Кабмине пояснили Распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией
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12:11, 24 Марта 2020
Соответствующие комментарии дала пресс-служба Кабинета Министров РА.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Инициативная группа туроператоров России направила письмо исполняющему обязанности Президента РА Валерию Бганба с просьбой дать разъяснение содержания Распоряжения от 18.03.2020 года о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, где в пункте 1 предписано: «Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия».
Ответ на обращение дала пресс-служба Кабмина. В связи с запросом, а также некорректной информацией, которая появляется в некоторых средствах массовой информации РФ об условиях пересечения границы российскими туристами и об их пребывании на территории Абхазии, подчеркивается:
«Пункт данного Распоряжения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2О19-nCoV, касается граждан Республики Абхазия, возвращающихся в республику из стран, в которых зарегистрированы случаи нового вируса. Однако в вышеуказанном документе существуют пункты, действительно касающиеся сферы туризма и отдыха. В пункте №9 говорится:
«Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года».
Сроки, указанные в пункте, не могут повлиять ни на массовый отказ от летних поездок в Республику Абхазия российских туристов, ни на возникновение убытков у туристических компаний, осуществляющих продажу путёвок в Абхазию».
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