В Кабмине обсуждают организацию воздушного транспортного сообщения межу Абхазией и Россией

Премьер-министр РА Валерий Бганба проводит двустороннюю встречу.



Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров Абхазии началась встреча премьер-министра РА Валерия Бганба с представителями Федерального агентства воздушного транспорта РФ «Росавиация», Черноморского филиала «Аэронавигация Юга» Госкорпорации по ОрВД, Посольства РФ в РА и инвестиционного проекта «Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба».



С абхазской стороны во встрече принимают участие представители Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации, Государственного управления по транспорту и Республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.



Открывая заседание, Валерий Бганба определил цель встречи – «наметить пути выполнения задач, которые поставили президенты двух стран на встрече в Сочи для восстановления Сухумского аэропорта и его экспертного и правового обеспечения».



Со своей стороны, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Олег Сторчевой сообщил: «Мы прибыли сюда с технической комиссией. Мои коллеги, члены делегации, эксперты в разных авиационных областях. Наша основная задача – это посмотреть, что из себя представляет аэропорт города Сухум для того, чтобы сравнить заключения, сделанные проверочной комиссией до этого, и определить пути, по которым в дальнейшем надо двигаться, чтобы доступность передвижения населения повысилась».



