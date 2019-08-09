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В Кабмине обсуждают организацию регулярного круизного сообщения между Абхазией и Россией
17:11, 16 Августа 2019
Совещание проходит с участием представителей России.
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА началось совещание под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
В мероприятии с абхазской стороны принимают участие представители Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного управления по транспорту, ГК «Абхазское морское пароходство».
С российской стороны в совещании участвуют представитель Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, представитель Таможенной службы России в Абхазии, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», генеральный директор ООО «Черноморские круизы».
Валерий Бганба приветствовал гостей: «Новый импульс развитию Соглашения дала последняя встреча президентов Республики Абхазия и Российской Федерации в Сочи. Поэтому наша задача – ускорить выполнение данного Соглашения».
При этом председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба напомнил: «15 февраля 2019 года подписано Соглашение о возобновлении круизного сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Был оговорён план работ. И буквально недавно, 3 августа, подписана дорожная карта, определяющая четкие шаги по его выполнению. Объём работ, который нужно провести абхазской и российской сторонам, уже выполняется. Согласно дорожной карте, в октябре в тестовом режиме судно «Князь Владимир» зайдёт в порт Сухум».
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА началось совещание под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
В мероприятии с абхазской стороны принимают участие представители Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного управления по транспорту, ГК «Абхазское морское пароходство».
С российской стороны в совещании участвуют представитель Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, представитель Таможенной службы России в Абхазии, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», генеральный директор ООО «Черноморские круизы».
Валерий Бганба приветствовал гостей: «Новый импульс развитию Соглашения дала последняя встреча президентов Республики Абхазия и Российской Федерации в Сочи. Поэтому наша задача – ускорить выполнение данного Соглашения».
При этом председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба напомнил: «15 февраля 2019 года подписано Соглашение о возобновлении круизного сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Был оговорён план работ. И буквально недавно, 3 августа, подписана дорожная карта, определяющая четкие шаги по его выполнению. Объём работ, который нужно провести абхазской и российской сторонам, уже выполняется. Согласно дорожной карте, в октябре в тестовом режиме судно «Князь Владимир» зайдёт в порт Сухум».
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