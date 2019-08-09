APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:11, 16 Августа 2019 67
15:35, 16 Августа 2019 120
12:22, 16 Августа 2019 194
16:02, 15 Августа 2019 662
15:22, 15 Августа 2019 543
14:32, 15 Августа 2019 257
13:37, 15 Августа 2019 478
12:50, 15 Августа 2019 463
12:24, 15 Августа 2019 602
11:42, 15 Августа 2019 416
15:40, 14 Августа 2019 393
14:40, 14 Августа 2019 523
12:50, 14 Августа 2019 457
12:35, 14 Августа 2019 346
12:09, 14 Августа 2019 421
09:00, 14 Августа 2019 548
16:16, 13 Августа 2019 456
15:05, 13 Августа 2019 365
13:24, 13 Августа 2019 356
12:55, 13 Августа 2019 661
11:32, 13 Августа 2019 386
21:18, 12 Августа 2019 665
12:11, 12 Августа 2019 791
15:18, 11 Августа 2019 652
12:40, 11 Августа 2019 377

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Кабмине обсуждают организацию регулярного круизного сообщения между Абхазией и Россией

В Кабмине обсуждают организацию регулярного круизного сообщения между Абхазией и Россией

17:11, 16 Августа 2019
В Кабмине обсуждают организацию регулярного круизного сообщения между Абхазией и Россией
Совещание проходит с участием представителей России.

Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА началось совещание под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.

В мероприятии с абхазской стороны принимают участие представители Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного управления по транспорту, ГК «Абхазское морское пароходство».

С российской стороны в совещании участвуют представитель Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, представитель Таможенной службы России в Абхазии, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», генеральный директор ООО «Черноморские круизы».

Валерий Бганба приветствовал гостей: «Новый импульс развитию Соглашения дала последняя встреча президентов Республики Абхазия и Российской Федерации в Сочи. Поэтому наша задача – ускорить выполнение данного Соглашения». 

При этом председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба напомнил: «15 февраля 2019 года подписано Соглашение о возобновлении круизного сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Был оговорён план работ. И буквально недавно, 3 августа, подписана дорожная карта, определяющая четкие шаги по его выполнению. Объём работ, который нужно провести абхазской и российской сторонам, уже выполняется. Согласно дорожной карте, в октябре в тестовом режиме судно «Князь Владимир» зайдёт в порт Сухум».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика