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В Кабмине обсудили законопроект о едином соцналоге

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15:42, 24 Февраля 2020
В Кабмине обсудили законопроект о едином соцналоге
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр встретился с членами рабочей группы.

Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба встретился с членами рабочей группы по разработке нового законопроекта о едином социальном налоге.

Открывая встречу, Валерий Бганба отметил: «Сегодня Аппаратом Правительства уже разработан проект документа, мы с вами его обсудим и отправим на согласование в профильные ведомства. Хотелось бы сказать, что новый единый социальный налог должен улучшить инструменты исполнения государственных обязательств в сфере пенсионного и социального обеспечения, реализации государственной политики по поддержке инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, реализации политики в сфере репатриации». По его словам, разработка нового законопроекта обусловлена необходимостью изменения действующей системы администрирования и расходования средств, поступающих в качестве обязательных социальных платежей от налогоплательщиков.

Согласно обсуждаемому проекту, предполагается уменьшить налоговую нагрузку с 20% до 18% для организаций, отменить отчисления от заработной платы работников (в настоящее время 1%), а также оплату единого соцналога осуществлять не на разные счета нескольких фондов, а на один счёт единовременно. Законопроект предусматривает выравнивание условий налогообложения между государственными и частными организациями за счет устранения действующих льгот по обложению социальными налогами работников государственных организаций.

По итогам встречи, Валерий Бганба поручил внести в документ соответствующие поправки, с учётом того, что законопроект должен гарантированно повысить качество реализации госпрограмм в области пенсионного и социального обеспечения граждан, оказания медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и организации санаторно-курортного обслуживания инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и т.д.

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