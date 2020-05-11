В Кабмине обсудили вопросы регулирования мер против пандемии коронавируса

На совещании также затрагивались вопросы текущего состояния экономики в республике и приоритетов бюджетной политики.



Сухум. 11 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросам регулирования мер против пандемии коронавируса. В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный государственный санитарный врач РА Людмила Скорик, и.о. главы столичной Администрации Беслан Эшба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Как отмечается в сообщении, участники совещания обсудили вопросы текущей ситуации с COVID-19, результаты действующих до 15 мая ограничительных мер, организации пребывания на карантине студентов из военных российских вузов, материально-технического и медикаментозного обеспечения Гудаутской районной больницы.



На совещании также затрагивались вопросы текущего состояния экономики в республике и приоритетов бюджетной политики.



Глава Правительства отметил, что в подобных условиях при формировании расходов бюджетных средств приоритетным направлением необходимо считать социальную сферу.

«Сейчас, когда мы вынуждены управлять бюджетом в «ручном режиме», важно правильно расставить приоритеты. Минфин пересмотрит структуру запланированных расходов в различных областях, средства в первую очередь будут переориентированы на начисление заработных плат медикам, начисление социальных выплат и пенсий в районах»,- подчеркнул Александр Анкваб.



Представители сферы здравоохранения рассказали премьер-министру о нынешних темпах и прогнозах выявляемости COVID-19 в российских регионах.



Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся возможного принятия решения о смягчении ограничительных мер внутри страны.



Предложения будут вынесены на заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое планируется провести 14 мая.

