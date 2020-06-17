20:30, 17 Июня 2020
18:57, 17 Июня 2020 154
18:19, 17 Июня 2020 179
17:50, 17 Июня 2020 212
16:54, 17 Июня 2020 201
16:45, 17 Июня 2020 206
14:53, 17 Июня 2020 282
12:54, 17 Июня 2020 205
19:31, 16 Июня 2020 880
18:46, 16 Июня 2020 583
18:35, 16 Июня 2020 602
15:17, 16 Июня 2020 377
11:47, 16 Июня 2020 419
18:40, 15 Июня 2020 680
15:59, 15 Июня 2020 713
15:32, 15 Июня 2020 463
15:04, 15 Июня 2020 428
13:38, 15 Июня 2020 551
21:34, 12 Июня 2020 2171
20:23, 12 Июня 2020 959
15:44, 12 Июня 2020 1128
15:38, 12 Июня 2020 1409
12:51, 12 Июня 2020 1283
12:00, 12 Июня 2020 761
11:57, 12 Июня 2020 1205
Популярное
11.06.2020 2357
12.06.2020 2171
10.06.2020 1475
12.06.2020 1409
10.06.2020 1320
12.06.2020 1207
В Кабмине обсудили вопросы развития абхазского языка
20:30, 17 Июня 2020
Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей
Амичба.
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.
Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.
Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей
Амичба.
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.
Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.