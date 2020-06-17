В Кабмине обсудили вопросы развития абхазского языка

Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей

Амичба.



На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.



Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.

При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.

Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.

