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В Кабмине обсудили вопросы развития абхазского языка

20:30, 17 Июня 2020
В Кабмине обсудили вопросы развития абхазского языка
Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций. 

Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей 
Амичба.

На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка. 

Кроме того, речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций. 
При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. 
Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.

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