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В Кабмине обсудили строительство пенитенциарного учреждения

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15:43, 19 Июня 2020
В Кабмине обсудили строительство пенитенциарного учреждения
«Необходимо акцентировать внимание на подготовке технического задания на проектирование», - вице-премьер, министр экономики.

Сухум. 19 июня. Апсныпресс. В Министерстве экономики Республики Абхазия на совещании с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар и начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба обсудили строительство пенитенциарного учреждения.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на степень готовности правоустанавливающих документов на размещение режимного объекта на территории Гулрыпшского района. «На уровне Правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей», - сказала Кристина Озган.

По итогам совещания было поручено завершить оформление земельного участка и представить на рассмотрение руководства республики предложения о потенциальных подрядчиках по выполнению проектно-изыскательских работ.

«На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование», - подчеркнула вице-премьер, министр экономики.

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