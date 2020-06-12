В Кабмине обсудили строительство пенитенциарного учреждения

«Необходимо акцентировать внимание на подготовке технического задания на проектирование», - вице-премьер, министр экономики.



Сухум. 19 июня. Апсныпресс. В Министерстве экономики Республики Абхазия на совещании с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар и начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба обсудили строительство пенитенциарного учреждения.



Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на степень готовности правоустанавливающих документов на размещение режимного объекта на территории Гулрыпшского района. «На уровне Правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей», - сказала Кристина Озган.



По итогам совещания было поручено завершить оформление земельного участка и представить на рассмотрение руководства республики предложения о потенциальных подрядчиках по выполнению проектно-изыскательских работ.



«На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование», - подчеркнула вице-премьер, министр экономики.