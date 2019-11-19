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В Кабмине обсудили проект Инвестпрограммы
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16:12, 22 Ноября 2019
На совещании в Кабинете Министров РА обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания Межправительственной комиссии.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Премьер-министр РА Валерий Бганба обсудил на заседании с абхазскими представителями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ вопросы предстоящего 18 заседания МПК, которое пройдет в первой декаде декабря 2019 года в Сухуме.
Открывая совещание, глава Правительства представил нового главу Государственного управления РА по строительству Тимура Агрба, а также проинформировал, что курировать реализацию Инвестпрограммы вверено министру экономики РА.
Участники совещания обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания МПК, обменялись мнениями по конкретным пунктам Инвестиционной программы, мероприятия которой предстоит утвердить на 18 заседании.
Валерий Бганба сообщил, что с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте Федерального бюджета России на 2020 год общий объём финансирования новой Инвестпрограммы на 3 года составит 4 млрд 500 млн рублей, то есть, ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей соответственно.
Представитель абхазской части МПК Адгур Ардзинба доложил об основных направлениях и мероприятиях будущей Инвестпрограммы: «В рамках этой суммы распределены мероприятия на 3 года, в основном это – ремонт автодорог, инфраструктуры, восстановление электроэнергетических сетей. Один из основных социальных объектов, внесенных в планы строительства – Детская республиканская больница».
Как пояснил Ардзинба, здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое на территории Республиканской больницы в Сухуме: «Это позволит нам использовать оборудование и технику, которые ранее были приобретены для Республиканской больницы и создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра действия».
Кроме того, в соответствии с договорённостями руководства Абхазии и России, в проект будущей Инвестпрограммы войдут работы по проектированию тюрьмы в республике.
Также, на совещании обсудили выполнение текущей Инвестпрограммы.
(АП): Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы была утверждена в Москве на 15 заседании МПК по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ 8 июня 2017 года. Программа включила 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. В текущую Инвестпрограмму включено свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Премьер-министр РА Валерий Бганба обсудил на заседании с абхазскими представителями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ вопросы предстоящего 18 заседания МПК, которое пройдет в первой декаде декабря 2019 года в Сухуме.
Открывая совещание, глава Правительства представил нового главу Государственного управления РА по строительству Тимура Агрба, а также проинформировал, что курировать реализацию Инвестпрограммы вверено министру экономики РА.
Участники совещания обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания МПК, обменялись мнениями по конкретным пунктам Инвестиционной программы, мероприятия которой предстоит утвердить на 18 заседании.
Валерий Бганба сообщил, что с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте Федерального бюджета России на 2020 год общий объём финансирования новой Инвестпрограммы на 3 года составит 4 млрд 500 млн рублей, то есть, ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей соответственно.
Представитель абхазской части МПК Адгур Ардзинба доложил об основных направлениях и мероприятиях будущей Инвестпрограммы: «В рамках этой суммы распределены мероприятия на 3 года, в основном это – ремонт автодорог, инфраструктуры, восстановление электроэнергетических сетей. Один из основных социальных объектов, внесенных в планы строительства – Детская республиканская больница».
Как пояснил Ардзинба, здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое на территории Республиканской больницы в Сухуме: «Это позволит нам использовать оборудование и технику, которые ранее были приобретены для Республиканской больницы и создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра действия».
Кроме того, в соответствии с договорённостями руководства Абхазии и России, в проект будущей Инвестпрограммы войдут работы по проектированию тюрьмы в республике.
Также, на совещании обсудили выполнение текущей Инвестпрограммы.
(АП): Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы была утверждена в Москве на 15 заседании МПК по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ 8 июня 2017 года. Программа включила 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. В текущую Инвестпрограмму включено свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства.
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