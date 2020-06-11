В Кабмине обсудили предварительные результаты анализа эффективности НДС





Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром по налогам и сборам Дауром Курмазия обсудил предварительные результаты анализа эффективности налога на добавленную стоимость.





Представители Правительства доложили о результатах межведомственного взаимодействия по разработке концепции изменения закона об уплате ввозного НДС. По их словам, проведен предварительный анализ эффективности НДС, а также предложений представителей бизнеса по изменению нормативно-правовых актов, определяющих принципы уплаты НДС.





По итогам совещания, Александр Анкваб предложил организовать завтра, 19 июня, в 16 часов, встречу с предпринимателями, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты НДС.