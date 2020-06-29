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В Кабмине обсудили организацию работы отделения гемодиализа Республиканской больницы
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14:07, 3 Июля 2020
Вопросы организации оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью обсудили на совещании у премьер-министра.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой по вопросу организации оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью.
Ирина Андреева рассказала о ситуации в отделении и процессе лечения пациентов. По её словам, с начала работы специализированного отделения, с 2012 года по 2020 год, количество больных, нуждающихся в процедуре диализа, возросло с 15 до 63 человек. Шесть человек в 2020 году находятся в листе наблюдения и возможно вскоре приступят к процедуре диализа. «Сегодня в отделении три зала, оборудованные 12-ю комплектами специализированной дорогостоящей техники. В отделении работают четыре профильных доктора, медицинские сестры, техник и инженер. Среди пациентов есть шесть граждан старше 80 лет. Для такой категории людей неприемлемо изменение графика процедур», – констатировала доктор.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия доложил премьер-министру, что для оказания помощи таким больным ежегодно утверждается Государственная программа, которая финансируется из Республиканского бюджета в объёме 60 млн рублей в год. В эту сумму входят ежегодное обслуживание оборудования, замена запасных частей и производных техники, приобретение препаратов и расходных материалов для проведения процедур пациентам. Как пояснил Цахнакия, затраты Минздрава для проведения одного сеанса диализа примерно равны 5 000 рублей. В год одному пациенту проводят 156 сеансов поддерживающей терапии.
Подводя итоги совещания, Александр Анкваб сказал, что для беспрепятственного проведения амбулаторного гемодиализа Минздраву необходимо пересмотреть принципы организации терапии. «Важно, чтобы эта программа вошла в разряд особо важных мероприятий здравоохранения. Необходимо продумать создание резерва препаратов и расходных материалов для своевременного оказания помощи больным», – подытожил премьер-министр.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой по вопросу организации оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью.
Ирина Андреева рассказала о ситуации в отделении и процессе лечения пациентов. По её словам, с начала работы специализированного отделения, с 2012 года по 2020 год, количество больных, нуждающихся в процедуре диализа, возросло с 15 до 63 человек. Шесть человек в 2020 году находятся в листе наблюдения и возможно вскоре приступят к процедуре диализа. «Сегодня в отделении три зала, оборудованные 12-ю комплектами специализированной дорогостоящей техники. В отделении работают четыре профильных доктора, медицинские сестры, техник и инженер. Среди пациентов есть шесть граждан старше 80 лет. Для такой категории людей неприемлемо изменение графика процедур», – констатировала доктор.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия доложил премьер-министру, что для оказания помощи таким больным ежегодно утверждается Государственная программа, которая финансируется из Республиканского бюджета в объёме 60 млн рублей в год. В эту сумму входят ежегодное обслуживание оборудования, замена запасных частей и производных техники, приобретение препаратов и расходных материалов для проведения процедур пациентам. Как пояснил Цахнакия, затраты Минздрава для проведения одного сеанса диализа примерно равны 5 000 рублей. В год одному пациенту проводят 156 сеансов поддерживающей терапии.
Подводя итоги совещания, Александр Анкваб сказал, что для беспрепятственного проведения амбулаторного гемодиализа Минздраву необходимо пересмотреть принципы организации терапии. «Важно, чтобы эта программа вошла в разряд особо важных мероприятий здравоохранения. Необходимо продумать создание резерва препаратов и расходных материалов для своевременного оказания помощи больным», – подытожил премьер-министр.
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