В Кабмине обсудили организацию предстоящих президентских выборов

Валерий Бганба провел совещание с представителями Администрации Президента РА, Совета безопасности, районных и городских администраций.



Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба на совещании обсудил с представителями Администрации Президента РА, Совета безопасности, районных и городских администраций вопросы подготовки и проведения выборов Президента РА.



Как отметил Бганба: «Мы сегодня собрались, чтобы обсудить, на каком этапе подготовки к выборам Президента страны находимся, на что требуется обратить внимание и чего не хватает в организации мероприятий. Ответственность лежит на нас, на администрациях районов и, конечно же, на Центральной избирательной комиссии».



При этом председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил, что сегодня ЦИК занимается подготовкой помещений на избирательных участках. Кроме того, оборудован пресс-центр комиссии, с государственным телеканалом достигнута договорённость о предоставлении большего количества бесплатного эфирного времени для зарегистрировавшихся кандидатов в Президенты. Проводится работа с окружными избирательными комиссиями, которые, в свою очередь, формируют состав участковых комиссий.



Валерий Бганба напомнил представителям районных и городских администраций, что им запрещено вмешиваться в избирательный процесс, в полномочия окружных и участковых комиссий, а также содействовать работе предвыборных штабов. В то же время, Бганба поручил главам районов и города Сухум оказывать содействие предвыборным штабам в рамках своих административных полномочий, создавать условия для встреч кандидатов в президенты с избирателями. Также, главам районных администраций поручено обеспечить в день выборов бесперебойную работу общественного транспорта.



Завершая совещание, Валерий Бганба сообщил, что запланировано совещание с представителями Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности РА по вопросам обеспечения безопасности на участках в день выборов Президента страны.

