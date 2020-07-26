18:53, 30 Июля 2020 67
18:22, 30 Июля 2020 86
18:16, 30 Июля 2020 74
17:46, 30 Июля 2020 147
17:38, 30 Июля 2020 137
17:27, 30 Июля 2020 169
16:16, 30 Июля 2020 189
16:00, 30 Июля 2020 213
15:27, 30 Июля 2020 466
14:07, 30 Июля 2020 225
14:03, 30 Июля 2020 165
13:24, 30 Июля 2020 241
12:06, 30 Июля 2020 326
22:03, 29 Июля 2020 410
18:32, 29 Июля 2020 442
16:55, 29 Июля 2020 1067
14:26, 29 Июля 2020 454
14:16, 29 Июля 2020 427
13:36, 29 Июля 2020 889
12:41, 29 Июля 2020 432
11:36, 29 Июля 2020 421
20:26, 28 Июля 2020 838
20:02, 28 Июля 2020 731
20:00, 28 Июля 2020 849
Популярное
26.07.2020 1375
23.07.2020 1374
24.07.2020 1236
23.07.2020 1125
24.07.2020 1124
26.07.2020 1099
29.07.2020 1067
В Кабмине обсудили новые принципы получения пенсионерами выплат, начисляемых Пенсионным фондом РФ
1
18:53, 30 Июля 2020
Общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составило свыше 600 человек, а сумма - 17 млн рублей.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Новым принципам получения наличных средств пенсионерами – получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделения Пенсионного фонда РФ в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии, посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка РА Бесланом Барателиа.
С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров.
Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма - 17 млн рублей.
Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.
«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», - констатировал Анкваб.
Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР.
Для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.
«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Новым принципам получения наличных средств пенсионерами – получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделения Пенсионного фонда РФ в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии, посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка РА Бесланом Барателиа.
С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров.
Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма - 17 млн рублей.
Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.
«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», - констатировал Анкваб.
Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР.
Для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.
«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.