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В Кабмине обсудили новые принципы получения пенсионерами выплат, начисляемых Пенсионным фондом РФ

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18:53, 30 Июля 2020
В Кабмине обсудили новые принципы получения пенсионерами выплат, начисляемых Пенсионным фондом РФ
Общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составило свыше 600 человек, а сумма - 17 млн рублей.

Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Новым принципам получения наличных средств пенсионерами – получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделения Пенсионного фонда РФ в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии, посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка РА Бесланом Барателиа.

С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров.

Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма - 17 млн рублей.

Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.

«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», - констатировал Анкваб.

Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР.

Для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.

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