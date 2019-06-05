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В Кабмине Абхазии прошло рабочее совещание с представителями Минкавказа и Казначейства России

20:50, 10 Июня 2019
В Кабмине Абхазии прошло рабочее совещание с представителями Минкавказа и Казначейства России
Абхазскую и российскую стороны на встрече представили премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Сухум. 10 июня. Апсныпресс. В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялось рабочее совещание представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Казначейства и Банка России с абхазскими коллегами. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА. 

Абхазскую и российскую стороны на встрече представили премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Глава Правительства Абхазии поприветствовал участников совещания и обозначил основные вопросы, необходимые решить в рамках встреч: «Нам предстоит совместно проработать подпрограмму по социально-экономическому развитию республики и рассмотреть проекты, которые были предложены нами для включения в будущую подпрограмму. Кроме этого есть некоторые вопросы исполнения протокола 17-го заседания Межправкомиссии. Для плодотворной работы на ближайшие два дня я предлагаю разбить участников нашей сегодняшней встречи на соответствующие их задачам секторы».

В свою очередь, Игорь Кошин согласился с намеченными планами рабочих групп: «Цель нашего приезда заключается в том, чтобы каждый житель Абхазии почувствовал изменения в качестве жизни. Это будет главный результат нашего диалога».

Рабочим группам предстоит осуществить мониторинг целевого использования дополнительно представленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка. Представители профильных абхазских ведомств с российскими коллегами обсудят реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализация 59 мероприятий с общим объемом финансирования 1 миллион 681 тысяча рублей, проанализируют повестку очередного предстоящего заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Секторные рабочие группы будут осуществлять свои задачи в течение трех рабочих дней.

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