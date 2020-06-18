В Кабинете Министров прокомментировали интервью Адгура Ардзинба

Комментарий опубликован на официальном сайте Кабинета Министров РА.







Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Пресс-служба Кабинета Министров Абхазии распространила комментарий на интервью экс-кандидата в Президенты Республики Абхазия Адгура Ардзинба Абхазскому телевидению от 22 июня 2020г.







В комментарии говорится:







«Внимательно изучили интервью бывшего вице-премьера, министра экономики и бывшего кандидата в Президенты Республики Абхазия А. Ардзинба Абхазскому телевидению от 22 июня 2020г. Дурной тон в высказываниях, отличавший бывшего кандидата в президентской избирательной кампании, никуда не делся, он, как оказалось, является характерной чертой нашего оппонента. Иначе трудно понять, почему начинающий политическую карьеру молодой человек принимает приглашение президента страны представлять Абхазию на исторически важном мероприятии – юбилейном Параде Победы в Москве, а в день отъезда делегации даёт циничное, язвительное по сути интервью. Недозрелость политдеятеля понуждают нашего критика совершать грубые ошибки во всем – в действиях и в опрометчивых высказываниях. К сожалению, политкорректность по отношению к оппонентам не оправдала надежды на сохранение некоторыми из них человеческой порядочности. Поэтому вынуждены дать комментарий по некоторым вопросам, которые затронул А. Ардзинба.







Особое внимание обращают на себя критические высказывания в адрес действующего правительства по поводу вероятности задержек заработной палаты и социальных выплат. Политик уверен, что, цитата, «было необходимо выстроить горизонтальные отношения на уровне правительств двух стран, которые позволили бы получить кредиты или дотации, покрывающие эти государственные расходы». Иными словами, А. Ардзинба считает, что трудности связаны с неспособностью правительства Абхазии договориться с правительством России и получить от него недостающие финансовые средства.







Во-первых, можем возразить его утверждению, что "Никаких оправданий тут быть не может… Надо было заранее предпринять все необходимые меры для недопущения задержек по выплатам зарплат бюджетникам». Действующее правительство работает с 23 апреля 2020г., и с этого дня ведёт трудную работу по исправлению грубого нарушения абхазо-российского соглашения по порядку оказания финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия, допущенных в период с января по апрель текущего года правительством, одним из ключевых руководителей которого в ранге вице-премьера, министра экономики был сам А. Ардзинба. В указанное время, без согласования, из средств российской финансовой помощи были израсходованы без малого 173 миллиона рублей. То есть, не уведомив российскую сторону, просто залезли не в тот карман, как говорится.







А с учетом основных условий оказания республике российской финансовой помощи, эти средства сокращаются из общей суммы, что образует значительную задолженность по зарплате бюджетникам и по другим аналогичным обязательствам государства. Теперь действующему правительству необходимо возместить израсходованные деньги до 1 сентября текущего года, поскольку это относится к международным обязательствам Абхазского государства перед Российской Федерацией (кстати, на сегодняшний день объем отвлеченных средств уже восстановлен в сумме более 100 миллионов рублей). А это обернулось срывом по заработной плате, недоимками бюджетных и внебюджетных фондов, значительные средства выпали из налогооблагаемой базы.







Очевидно, что такая ситуация создалась благодаря «особым талантам» Кабинета министров (где за последние пять лет премьер-министров было тоже пять), в котором ответственным за экономический блок и взаимодействие с правительством России по линии социально-экономического развития, трудился «антикризисный менеджер» А. Ардзинба.







Во-вторых, в порыве нравоучений А. Ардзинба подсказывает действующей власти, что надо было «выстраивать горизонтальные отношения» с российским правительством. Но наш гуру не сказал, что в результате никчемной работы Кабинета министров, одним из основных руководителей которого он был на протяжении более пяти лет, абхазская власть как таковая дискредитировала себя перед российскими партнерами. Настолько дискредитировала, что ей отказали в предоставлении не то чтобы дотации, но и кредита на исправление тяжелой социальной ситуации в республике. Нашей стране просто перестали доверять, и даже «не такие колоссальные деньги», как выразился сам А. Ардзинба. А все потому, что разглагольствовать с экрана телевизора – это одно дело, а добиваться конкретных эффективных результатов в практической работе – совсем другое. И, как стало видно, непосильное для некоторых кандидатов наук. В-третьих, о коррупции и о людях, в отношении которых, по словам бывшего вице-премьера, министра экономики, «нет необходимости проводить доследственные мероприятия… они занимают определенные должности… их показывают по телевидению».







Хотим, чтобы А. Ардзинба, который должен понимать свой бывший статус и текущие амбиции, назвал всех известных ему коррупционеров, видимых и невидимых на телеэкранах, поименно. Убеждены, что человек, претендующий на высшую власть в стране, должен обладать смелостью это сделать и быть готовым отвечать за свои обвинения. В противном случае воздушные обвинения делают его безответственным популистом, клеветником.







И, наконец, о «проверке на прочность железных дверей» в комплексе правительственных зданий. Если понимать дословно смысл сказанного А. Ардзинбой, то уже сегодня можно утверждать: эти двери, установленные ушедшей вместе с нашим критиком власти, такие же ненадежные, как и все то, что было ими сделано. Существует единственное неоспоримое изречение А. Ардзинбы: «У нас сложилась такая закономерность, что вовремя не посаженный в тюрьму коррупционер в последствии обязательно превращается в политического деятеля. Ни добавить, ни убавить».