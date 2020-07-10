18:23, 17 Июля 2020 43
17:50, 17 Июля 2020 71
17:17, 17 Июля 2020 117
16:14, 17 Июля 2020 148
14:46, 17 Июля 2020 222
14:20, 17 Июля 2020 231
13:42, 17 Июля 2020 170
18:54, 16 Июля 2020 268
18:09, 16 Июля 2020 171
14:43, 16 Июля 2020 389
11:20, 16 Июля 2020 518
11:01, 16 Июля 2020 841
10:20, 16 Июля 2020 584
09:30, 16 Июля 2020 570
16:36, 15 Июля 2020 639
14:51, 15 Июля 2020 462
14:47, 15 Июля 2020 556
14:14, 15 Июля 2020 978
14:03, 15 Июля 2020 692
13:53, 15 Июля 2020 534
13:48, 15 Июля 2020 968
13:25, 15 Июля 2020 938
14:52, 14 Июля 2020 652
13:06, 14 Июля 2020 868
13:01, 14 Июля 2020 826
Популярное
10.07.2020 1494
10.07.2020 1171
10.07.2020 1145
10.07.2020 1144
13.07.2020 965
13.07.2020 965
В Кабинете министров обсудили проект рекомендации объектам отдыха в случае открытия границы
43
18:23, 17 Июля 2020
На объектах отдыха должны соблюдаться необходимые санитарные нормы.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики и ряда районов Людмилой Скорик, Ингой Чанба и Аллой Беляевой, на котором обсуждался проект «Рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
«Правила рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила», - считает Александр Анкваб.
Он напомнил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.
Александр Анкваб напомнил участникам совещания, что после подписания Рекомендации будут переданы в министерство туризма Абхазии для последующей рассылки документа в объекты отдыха для проведения необходимых организационных мероприятий.
В свою очередь Тамаз Цахнакия проинформировал премьер-министра о состоявшемся разговоре с врио министра здравоохранения России (первым замминистра) Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым на предмет оказания практической помощи Минздраву Абхазии.
По словам Цахнакия, российские коллеги, в случае необходимости, намерены оказать поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных ковидом.
Глава правительства еще раз предупредил министра и главных санитарных врачей о необходимости постоянного мониторинга ситуации в республике.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики и ряда районов Людмилой Скорик, Ингой Чанба и Аллой Беляевой, на котором обсуждался проект «Рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
«Правила рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила», - считает Александр Анкваб.
Он напомнил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.
Александр Анкваб напомнил участникам совещания, что после подписания Рекомендации будут переданы в министерство туризма Абхазии для последующей рассылки документа в объекты отдыха для проведения необходимых организационных мероприятий.
В свою очередь Тамаз Цахнакия проинформировал премьер-министра о состоявшемся разговоре с врио министра здравоохранения России (первым замминистра) Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым на предмет оказания практической помощи Минздраву Абхазии.
По словам Цахнакия, российские коллеги, в случае необходимости, намерены оказать поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных ковидом.
Глава правительства еще раз предупредил министра и главных санитарных врачей о необходимости постоянного мониторинга ситуации в республике.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.