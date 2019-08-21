APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:14, 25 Августа 2019 48
11:55, 25 Августа 2019 98
11:50, 25 Августа 2019 83
11:35, 25 Августа 2019 139
10:04, 25 Августа 2019 199
09:51, 25 Августа 2019 151
08:20, 25 Августа 2019 328
18:51, 24 Августа 2019 353
15:27, 24 Августа 2019 357
16:58, 23 Августа 2019 1142
13:47, 23 Августа 2019 848
12:41, 23 Августа 2019 359
12:15, 23 Августа 2019 591
11:59, 23 Августа 2019 516
11:34, 23 Августа 2019 368
19:22, 22 Августа 2019 591
17:32, 22 Августа 2019 989
16:59, 22 Августа 2019 838
16:33, 22 Августа 2019 516
16:24, 22 Августа 2019 478
15:49, 22 Августа 2019 719
14:47, 22 Августа 2019 446
14:27, 22 Августа 2019 513
14:19, 22 Августа 2019 393
12:18, 22 Августа 2019 415

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В избирательном округе Ткуарчалского района №33 проголосовало свыше 700 человек

В избирательном округе Ткуарчалского района №33 проголосовало свыше 700 человек

64
11:55, 25 Августа 2019
В избирательном округе Ткуарчалского района №33 проголосовало свыше 700 человек
О ходе голосования  Апсныпресс информируют председатели окружных  избирательных комиссий.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В избирательном округе Ткуарчалского района №33 явка избирателей составила 21,7%. Об этом Апсныпресс сообщил председатель окружной избирательной комиссии Вахтанг Харчилава.

По информации Харчилава: «В округе 4 участка, всего зарегистрировано 3542 избирателя. К 11:00 проголосовало 703 избирателя по основному списку и 69 – по дополнительному».

Харчилава отметил, что выборы проходят нормально, нарушений не зафиксировано.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика