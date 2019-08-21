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В избирательном округе №35, в Гале, к 14:00 проголосовало 623 человека

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15:31, 25 Августа 2019
В избирательном округе №35, в Гале, к 14:00 проголосовало 623 человека
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №35, в Гале, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Астамур Асландзия.

Как пояснил Асландзия, в избирательном округе №35 зарегистрировано 926 человек, есть дополнительный список – 57 человек. Общее число проголосовавших к 14:00 составило 623 человека.

Асландзия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.

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