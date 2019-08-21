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В избирательном округе №35, в Гале, к 14:00 проголосовало 623 человека
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15:31, 25 Августа 2019
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №35, в Гале, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Астамур Асландзия.
Как пояснил Асландзия, в избирательном округе №35 зарегистрировано 926 человек, есть дополнительный список – 57 человек. Общее число проголосовавших к 14:00 составило 623 человека.
Асландзия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №35, в Гале, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Астамур Асландзия.
Как пояснил Асландзия, в избирательном округе №35 зарегистрировано 926 человек, есть дополнительный список – 57 человек. Общее число проголосовавших к 14:00 составило 623 человека.
Асландзия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
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