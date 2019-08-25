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В избирательном округе №17, в Гудауте, к 14:00 проголосовало 1110 человек
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15:02, 25 Августа 2019
Председатели окружных избирательных комиссий информируют Апсныпресс о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №17, в Гудауте, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Марат Ашкерян.
Как пояснил Ашкерян, в избирательном округе №17 зарегистрировано 3 288 человек. Общее число проголосовавших к 14:00 составило 1 110 человек.
Ашкерян отметил, что голосование проходит нормально, никаких нарушений нет.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №17, в Гудауте, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Марат Ашкерян.
Как пояснил Ашкерян, в избирательном округе №17 зарегистрировано 3 288 человек. Общее число проголосовавших к 14:00 составило 1 110 человек.
Ашкерян отметил, что голосование проходит нормально, никаких нарушений нет.
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