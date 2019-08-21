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В избирательном округе №12, в Гагрском районе, проголосовало 13,8% избирателей
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12:56, 25 Августа 2019
О ходе голосования Апсныпресс информируют председатели окружных избирательных комиссий.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 13,8% избирателей проголосовало в избирательном округе №12, в Гагрском районе. Апсныпресс об этом сообщил председатель окружной избирательной комиссии Султан Шамба.
По информации Шамба: «В округе №12 – 5 участков, 6 292 избирателя. К 11 часам проголосовало 870 человек, из них 62 – в дополнительных списках. Явка отличная, народу много».
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 13,8% избирателей проголосовало в избирательном округе №12, в Гагрском районе. Апсныпресс об этом сообщил председатель окружной избирательной комиссии Султан Шамба.
По информации Шамба: «В округе №12 – 5 участков, 6 292 избирателя. К 11 часам проголосовало 870 человек, из них 62 – в дополнительных списках. Явка отличная, народу много».
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