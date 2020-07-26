В Институте экологии АНА разрабатывается гибридная установка по выработке электроэнергии

В ней совмещены элементы солнечной батареи и ветрогенератора.



Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. В Институте экологии АНА разрабатывается гибридная установка.



О том, что это за установка и где она может быть использована, «Апсныпресс» рассказал директор института Роман Дбар: «В современном мире одной из важнейших экологических проблем является возможность получения энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер. В Институте экологии Академии наук Абхазии также озабочены этой глобальной проблемой. Мы попытались создать собственную схему, по которой можно было бы получать электроэнергию, используя солнечные батареи и ветряные генераторы. У солнечных батарей имеются свои недостатки. Как известно, солнце светит только днем, но даже в это время могут быть проблемы, связанные с погодой: облачность и пасмурная погода многократно уменьшают количество вырабатываемой электроэнергии, соответственно снижается эффективность солнечных батарей.



С другой стороны, и у ветряных генераторов есть свои недостатки. Эти генераторы продуктивно работают только при определенной силе ветра. Ветер может усиливаться, либо ослабевать, вплоть до штиля. В безветренную погоду эти генераторы не могут вырабатывать электроэнергию. Чтобы минимизировать эти недостатки, мы пошли по пути создания гибридной установки. Она позволяет использовать в дневное время солнечную энергию, преобразовывая ее с помощью солнечных батарей в электричество, а совмещенный с ней ветрогенератор производит электроэнергию от вращения лопастей под воздействием движения воздуха или ветра.



В этой гибридной установке нет ничего принципиально нового. Но есть одна очень важная деталь, суть которой заключается в том, что мы попробовали в институте воспроизвести весь цикл, начиная с проектирования, изыскательских работ, определения конкретных местностей, где интенсивность солнечной энергии, поступающей на поверхность земли, и интенсивность силы ветра больше. Очевидно, что она в разных локациях разная.



Мы, с нашим отделом по мониторингу погодных условий и изучения климата можем провести данное исследование. Следующий этап - это техническая часть, предполагающая возможность выбора конкретного изделия. Речь идет о расчетах площади солнечных батарей, их компановке, выборе ветрогенераторов соответствующей мощности и проектирование всего комплекса оборудования.



Это оборудование монтируется инженерным составом нашего института. Формирование такой структуры даст возможность заинтересованным лицам заказать Институту экологии гибридную установку.



Установка разработана. Она сейчас находится на стадии монтажа и через какое-то время, не смотря на все сложности, у нас будет возможность установить ее».



По словам Романа Дбар, проект полностью финансируется за счет внутреннего ресурса. Института.



Потенциальными заказчиками подобного оборудования могут быть люди, работающие в сфере экотуризма, фермерские хозяйства, пастухи, те, кому придется вести электролинии в горах на десятки километров с большими затратами и рисками.



«Это достаточно дорогое удовольствие с финансовой точки зрения, но установка такого оборудования позволит обеспечить электроэнергией небольшие помещения, фермерские хозяйства, иные объекты», - сказал Дбар.



Установка малой комплектации вырабатывает электроэнергию от одного до полутра киловатт.



«Конечно, это немного, но достаточно для работы компьютера и освещения помещения. Эта установка модульная, а потому количество вырабатываемой электроэнергии может быть увеличено многократно. Зависит это от того, какое количество элементов будет в нее включено», - уточнил директор Института экологии.



Пока что из-за закрытой границы имеются сложности с приобретением комплектующих деталей, но Роман Дбар надеется, что это временные сложности и что очень важно нужно шагать в ногу со временем.



